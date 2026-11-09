El primer día del papa León XIV en Argentina: Milei, el homenaje a Francisco y una visita histórica

La llegada del papa León XIV a la Argentina abrió este domingo una visita histórica y dejó, desde las primeras horas, una sucesión de imágenes y mensajes que combinaron religión, política, protocolo y un fuerte despliegue de seguridad en Buenos Aires.

Fue la primera jornada de un recorrido que continuará durante los próximos días y significó también el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.

El avión procedente de Montevideo aterrizó durante la tarde en el Aeroparque Jorge Newbery, donde el papa fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades argentinas. Ese primer encuentro abrió una jornada predominantemente institucional. Desde allí, León XIV comenzó un recorrido que lo llevó por algunos de los principales escenarios políticos e históricos de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de sus primeros gestos fue el homenaje al general José de San Martín, con una ofrenda floral ante el monumento ubicado en Retiro. La ceremonia incorporó así una referencia a la historia argentina antes del ingreso del pontífice al núcleo político de la jornada: la Casa Rosada.

El encuentro con Milei y el paso por la Casa Rosada

En la sede del Gobierno nacional, León XIV fue recibido formalmente por Javier Milei y participó de las actividades protocolares previstas para su primera visita al país. La agenda incluyó la fotografía oficial y la presentación de integrantes del Gobierno, además del encuentro entre el Presidente y el pontífice.

Milei aprovechó la reunión para entregarle dos piezas especialmente preparadas para la visita: un medallón de plata con relieve de oro, con los escudos de Argentina y el Vaticano, y un aspersor litúrgico de ébano y plata con la imagen de la Virgen de Luján.

Los presentes incorporaron referencias tanto institucionales como religiosas y se sumaron a los regalos que el mandatario ya le había entregado a León XIV durante su anterior encuentro en el Vaticano.

La jornada también estuvo atravesada por un importante operativo de seguridad, desplegado en los diferentes puntos incluidos en el recorrido papal. El dispositivo involucró cortes de tránsito, perímetros restringidos y controles en las inmediaciones de los lugares visitados por León XIV.

La seguridad había adquirido especial atención en las horas previas después de la detención de un hombre de 25 años cerca del escenario preparado para las actividades del Papa en Palermo. El sospechoso llevaba documentación apócrifa, distintos equipos de comunicación y una credencial falsa con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”.

La Justicia federal avanzó con la investigación y ordenó medidas sobre el domicilio del detenido. Hasta el momento, sin embargo, no se estableció públicamente que existiera un plan para atacar al pontífice, por lo que el episodio permanecía bajo investigación.

El recuerdo de Francisco y un mensaje a la política

El cierre público de la primera jornada tuvo lugar en el Palacio Libertad, ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de distintos sectores de la sociedad. Allí, Milei recibió a León XIV con uno de los discursos de tono más conciliador desde que asumió la Presidencia.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias”, sostuvo.

El mandatario llamó a “trascender las diferencias temporales” y dejó otra de las definiciones de la noche: “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”.

Pero uno de los pasajes más significativos llegó con el recuerdo del papa Francisco. Milei definió a Jorge Bergoglio como “el argentino más importante de la historia” y sostuvo que su muerte dejó “un vacío enorme para todo nuestro pueblo”. También lo describió como una persona de “inmensa generosidad” y afirmó: “Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”.

La reivindicación adquirió una dimensión particular por las fuertes diferencias que Milei había mantenido con Bergoglio antes de llegar a la Presidencia y el posterior acercamiento entre ambos.

En el final de su intervención, el Presidente dirigió un pedido directamente al nuevo pontífice: “Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros”.

Así terminó el capítulo institucional de un domingo que marcó el comienzo de la visita de León XIV al país.

Este lunes, la presencia del pontífice cambiará de escenario y tendrá un perfil mucho más pastoral y de contacto con los fieles. La actividad comenzará a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y tendrá uno de sus momentos centrales a las 11.30, cuando León XIV encabece la multitudinaria misa prevista frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.