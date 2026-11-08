Quién es León XIV, el segundo Papa que visita Argentina: qué edad tiene y dónde nació

El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita de casi cuatro días y se convirtió en el centro de la atención de miles de fieles que buscan conocer más sobre su historia. El Sumo Pontífice arribó al país a las 16.33 al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei.

Robert Francis Prevost, conocido desde mayo de 2025 como el papa León XIV, tiene 71 años y es el 267° pontífice de la Iglesia Católica. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, en una familia trabajadora y profundamente creyente.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina para una visita de casi cuatro días.

Antes de convertirse en Papa, Prevost desarrolló gran parte de su vida religiosa en América Latina, especialmente en Perú, donde realizó una extensa tarea misionera y obtuvo la nacionalidad peruana. Por ese recorrido, es considerado el primer papa con origen estadounidense y peruano.

El menor de una familia católica

León XIV es hijo de Louis Prevost y Mildred Agnes Martínez. Su padre trabajó como catequista y secretario en colegios locales, mientras que su madre estuvo vinculada al ámbito educativo y fue bibliotecaria en el Mendel Catholic Prep School de Chicago.

El nuevo Papa también hizo historia al convertirse en el primer pontífice de Estados Unidos, el primero de América del Norte y el primero perteneciente a la Orden de San Agustín en ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica.

Durante su llegada al país, León XIV fue recibido por Milei y ambos escucharon las estrofas del Himno Nacional argentino y el del Vaticano, interpretados por los Granaderos. Luego comenzó la agenda oficial que incluye una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con el Presidente.

El cronograma en Argentina

La visita continuará este lunes con actividades en Buenos Aires, entre ellas una misa en el Monumento de los Españoles, reuniones con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos argentinos. El martes viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá encuentros con integrantes de la comunidad religiosa.

El miércoles cerrará su estadía en Argentina con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y la ceremonia de despedida en Ezeiza antes de partir rumbo a Lima, Perú.