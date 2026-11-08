El papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina, procedente de Uruguay, donde inició su primera gira apostólica por Sudamérica. El avión que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde comenzó una visita histórica que se prolongará hasta el próximo miércoles 11.

Durante su estadía, el Papa desarrollará una intensa agenda que combinará encuentros institucionales, actividades pastorales, reuniones con distintos sectores de la sociedad y celebraciones religiosas. El recorrido incluirá la Ciudad de Buenos Aires, el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la ciudad de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

y contempla tres misas multitudinarias: una en Buenos Aires, otra en Córdoba y la última frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. También mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará a personas asistidas en el Cottolengo Don Orione y participará de actividades con jóvenes, trabajadores y representantes de distintas comunidades religiosas.

La Argentina es la segunda escala de la gira sudamericana de León XIV, que comenzó en Uruguay. El miércoles 11 de noviembre, después de completar su agenda en el país, partirá rumbo a Perú, que será el último de los tres destinos de su recorrido por la región.

La agenda del papa León XIV en la Argentina, día por día

El cronograma de la visita se extenderá durante cuatro jornadas, con actividades en distintos puntos del país. Estos son los principales compromisos previstos para cada día.

Domingo 8 de noviembre: arribo, Casa Rosada y encuentro con Javier Milei

Esta primera jornada estará concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, donde tendrá una recepción oficial y comenzará sus actividades institucionales.

17: visita al Monumento al General José de San Martín, en Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre: visita al Cottolengo Don Orione y primera misa

La segunda jornada de la visita del Papa tendrá un marcado contenido social y religioso. Por la mañana, León XIV viajará hasta Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar la primera de las tres misas multitudinarias previstas durante su estadía.

9.15: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: primera misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: el Papa viaja a Córdoba

El martes, León XIV viajará a Córdoba para continuar con su agenda pastoral. El momento central será la segunda misa multitudinaria de la visita, que se celebrará en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Durante la tarde, mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia y agentes pastorales. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

7.30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

9: llegada al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10: segunda misa de la visita, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: partida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18.10: llegada al aeroparque metropolitano Jorge Newbery.

20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida de la Argentina

La última jornada de la visita apostólica comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde el Papa saludará a personas privadas de su libertad. Después viajará a Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país, para encabezar la tercera y última misa de su estadía en la Argentina. Por la tarde partirá rumbo a Perú, última escala de su gira sudamericana.

8: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10: tercera misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

14: partida en avión rumbo a Lima, Perú.

Dónde celebrará las tres misas León XIV en la Argentina

Uno de los momentos centrales de la visita será la posibilidad de participar de las celebraciones religiosas que encabezará el Pontífice. Las tres misas previstas tendrán lugar en escenarios de gran convocatoria:

Buenos Aires: lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles.

Córdoba: martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Luján: miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Con estas actividades, León XIV completará cuatro jornadas de visita en la Argentina, en un recorrido que combinará encuentros políticos, sociales y religiosos antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.