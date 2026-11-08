Quién es el hombre detenido cerca del escenario de León XIV con una falsa credencial de “Enlace Vaticano”

La investigación sobre el hombre detenido este domingo en las inmediaciones del escenario preparado para el papa León XIV sumó nuevos elementos. El sospechoso fue identificado como Tomás Eduardo Natenzon, tiene 25 años y quedó incomunicado por orden de la Justicia federal.

Natenzon fue interceptado por la Policía de la Ciudad mientras circulaba en una motocicleta Kawasaki por el cruce de avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles, uno de los puntos centrales del operativo por la visita del pontífice.

Al ser identificado, aseguró ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha y presentó una autorización para circular que, según la investigación, era apócrifa.

Entre las credenciales que llevaba había una particularmente llamativa: contenía su fotografía y la inscripción “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trataría de una identificación de fabricación casera.

Los policías también determinaron que la patente colocada en la Kawasaki simulaba corresponder a un vehículo oficial. Además, Natenzon llevaba cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales, elementos cuya procedencia y eventual utilización forman parte ahora de la investigación.

Servini ordenó allanar su domicilio

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N°1, encabezado por la jueza María Servini, con intervención del fiscal Carlos Rivolo. Servini dispuso que Natenzon permaneciera detenido e incomunicado en el marco de una investigación por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

La magistrada también ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso. Según información atribuida por Infobae a fuentes judiciales, durante el procedimiento los investigadores secuestraron computadoras y al menos otra credencial.

Natenzon tendría además vínculos con el negocio de los equipos de radio y con grupos de bomberos de distintos puntos del país, un aspecto que también aparece bajo análisis.

Hasta el momento no se informó cuál era el objetivo del joven al ingresar al sector ni se estableció públicamente que tuviera intenciones de atentar contra León XIV.

La detención ocurrió en medio del amplio despliegue de seguridad preparado para la visita papal y en las horas previas al arribo del pontífice a Buenos Aires.