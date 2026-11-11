El mensaje del papa León XIV a los presos de Devoto: “Es un momento para reiniciar sus vidas”

El papa León XIV llevó un mensaje de esperanza a los internos de la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, durante una visita realizada este miércoles 11 de noviembre, en el marco de la última jornada de su viaje. Allí saludó a unos 70 presos y los invitó a reflexionar sobre sus vidas, los errores cometidos y la posibilidad de construir un futuro diferente.

Durante su discurso, el Pontífice puso el foco en la fragilidad humana y en cómo las situaciones difíciles pueden convertirse en una oportunidad de transformación. En ese sentido, remarcó que el paso por la cárcel no debe representar necesariamente el final de un proyecto de vida, sino también una instancia para comenzar de nuevo.

Uno de los mensajes centrales de León XIV estuvo dirigido a la posibilidad de cambiar y reconstruir el camino personal, incluso después de haber cometido errores o atravesado experiencias dolorosas.

“Esto significa que, aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”, expresó ante los internos.

El Papa también cuestionó una mirada social que presenta la vulnerabilidad como una debilidad y advirtió sobre las falsas sensaciones de poder que pueden generar las drogas, el dinero fácil, la violencia y la corrupción.

En esa línea, dejó una de las frases más significativas de su intervención: “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”.

Reconoció el sufrimiento de estar privado de la libertad

León XIV también hizo referencia a las dificultades cotidianas que atraviesan las personas detenidas. Reconoció las consecuencias de no poder salir libremente, compartir tiempo con sus hijos o abrazar a sus seres queridos.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, manifestó.

Con estas palabras, el Pontífice buscó reconocer tanto el sufrimiento de los internos como el dolor que pueden cargar por las acciones que cometieron, sin dejar de lado la posibilidad de asumir responsabilidades y cambiar.

Una oportunidad para empezar de nuevo

Durante su mensaje, León XIV planteó que la prisión también puede convertirse en un espacio de aprendizaje, crecimiento personal y transformación. Mencionó la importancia de adquirir nuevos conocimientos y oficios, y de encontrar herramientas para facilitar la reinserción social.

“El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”, sostuvo.

Además, destacó que reconocer los propios límites puede abrir el camino hacia una relación diferente con los demás y con uno mismo.

Un mensaje para las familias de los presos

El Pontífice también dedicó parte de su intervención a los familiares de las personas privadas de libertad. Recordó que las consecuencias del encarcelamiento no afectan únicamente a quienes cumplen una condena, sino también a sus padres, madres, parejas e hijos. “Ellas también esperan y necesitan esos destellos de luz que les ayuden a seguir adelante”, expresó.

En ese contexto, recordó que Jesucristo también fue privado de su libertad y se identificó con quienes atraviesan esa situación. Por eso, invitó a las familias a encontrar en la fe un motivo de esperanza y fortaleza mientras acompañan a sus seres queridos.

Hacia el final de su visita, León XIV dirigió unas palabras a los trabajadores penitenciarios y a los agentes pastorales que acompañan a los internos. Reconoció las dificultades de esa tarea y el desgaste que puede generar trabajar en contextos atravesados por la violencia, la corrupción y el sufrimiento.

Finalmente, recordó que el acompañamiento a las personas detenidas no es una responsabilidad exclusiva de quienes trabajan en las cárceles, sino un compromiso que involucra a toda la sociedad. “Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, concluyó.