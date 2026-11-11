El Papa León XIV en la cárcel de Devoto: cómo la Iglesia eligió a los presos que participaron del encuentro

La desocupación de la cárcel de Villa Devoto dejó una excepción: unos 70 presos quedaron alojados en el penal para participar de una ceremonia encabezada por el papa León XIV en su visita a la Argentina.

El grupo fue especialmente seleccionado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), referentes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Para definir los integrantes, tuvieron en cuenta criterios como su comportamiento y su participación en actividades de formación.

El primer requisito: buena conducta

El primer requisito fue contar con una evaluación favorable de conducta. Se priorizó a detenidos sin sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia.

También se consideró que estuvieran en etapas avanzadas del régimen de progresividad de la pena. Ese régimen contempla distintos niveles de adaptación a las normas y tratamientos de la cárcel.

La segunda variable: educación y trabajo

La segunda variable fue la participación en propuestas educativas y laborales. Por eso, entre los perfiles incluidos figuran estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD). En ese espacio, la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla actividades académicas para personas privadas de libertad.

La nómina también alcanzó a internos que trabajan en cooperativas textiles y talleres de capacitación en oficios. El criterio apuntó a quienes sostuvieron actividades de formación y trabajo durante su encierro.

Firmaron autorizaciones para el uso de su imagen

Los internos que participan de la ceremonia, firmaron un consentimiento para el uso de su imagen. Además, cada uno recibió la autorización de su juez para formar parte de la actividad, según informaron fuentes de la organización.

La celebración se desarrolla en el gimnasio del penal y no incluirá el tradicional lavado de pies. Contó con la presencia de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias.

Dos detenidos leerán sus testimonios ante los asistentes. También participará una persona que estuvo privada de libertad y regresará al penal para contar su experiencia y alentar a los internos.

El recorrido del Papa para llegar a Devoto

Para llegar a Devoto, la comitiva partió desde la Nunciatura Apostólica. El recorrido incluyó las calles Posadas, Cerrito, la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, la avenida General Paz, Beiró, Cervantes, Tinogasta, Pasaje Desaguadero y Pedro Lozano.

Hubo custodia de la Policía Federal Argentina durante todo el trayecto. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió a León XIV en la puerta del complejo.

Todo el operativo fue seguido desde el Comando Unificado que funciona en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, sobre la calle Gelly y Obes, en Recoleta.

Cómo es el penal por dentro

El establecimiento está dividido en cinco unidades residenciales: I, II, III, V y VI. En total, el penal tiene 49 pabellones, sin contar las áreas destinadas a servicios, educación, salud, trabajo y administración.

Las unidades I y II cuentan con cinco pabellones cada una. La Unidad III tiene seis, al igual que la Unidad V. La Unidad VI concentra 27 sectores de alojamiento repartidos entre la planta baja y tres pisos.