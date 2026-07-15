El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 luego de la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra y compartió un mensaje en sus redes sociales para festejar el resultado.

A través de su cuenta de X, el mandatario publicó: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! LRPMQLRCRMP...", pocas horas después del encuentro que depositó al equipo dirigido por Lionel Scaloni en una nueva definición por el título.

El triunfo también fue celebrado por distintos integrantes del gobierno nacional. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, destacó el desempeño del seleccionado y dedicó un mensaje especial a Lionel Messi. "Lionel Messi y este equipo de locos nos llevaron por tercera vez a la final del mundo. Los argentinos estamos locos", escribió. Más tarde agregó: "La Argentina es enorme. Somos finalistas del mundo otra vez. ¡Obelisco!".

La Oficina del Presidente de la República Argentina también se sumó a las repercusiones con una publicación institucional. "La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Fútbol 2026", expresó el comunicado difundido en redes sociales.

Entre los funcionarios que reaccionaron tras el encuentro también estuvieron el ministro de Salud, Mario Lugones, quien escribió "¡Aguante corazón, aguante! ¡Vamos Argentina!", y el ministro de Economía, Luis Caputo, que apeló a una frase habitual de sus publicaciones para expresar su entusiasmo: "Se vienen los mejores 2 mil millones de años".