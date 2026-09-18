El presidente Javier Milei se refirió este viernes 18 de septiembre al video que Patricia Bullrich publicó en redes sociales escuchando “No me importa”, de Lali Espósito. La publicación de la senadora ocurrió en medio de sus cuestionamientos al Gobierno por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027 en materia de discapacidad.

Ante una consulta de la periodista Marcia “Pochi” Frisciotti, del programa Puro Show, Milei aseguró que no veía ningún problema en que Bullrich escuchara a la cantante. “¿Cuál sería el problema de que escuche Lali? Para mí no sería ningún problema”, respondió el mandatario.

Además, Milei sostuvo que “politizar el arte” es una “tontería mayúscula” y sorprendió al revelar que, después de la polémica que mantuvo con Lali Espósito, escuchó algunas canciones de la artista y le gustaron.

Qué dijo Milei sobre el video de Bullrich

La respuesta del Presidente llegó después de que Bullrich compartiera en su cuenta de X un video grabado en su oficina del Senado.

En las imágenes, la senadora aparece trabajando y pone en una computadora portátil la canción “No me importa”, lanzada por Lali Espósito en 2024.

La elección del tema generó repercusión por el historial de cruces públicos entre Milei y la cantante. Sin embargo, Bullrich no explicó que la canción estuviera dirigida al Presidente ni confirmó una interpretación política del video.

Milei, por su parte, evitó asociar la elección musical con la disputa política y sostuvo que no debería existir un problema en escuchar a la artista.

La confesión de Milei sobre las canciones de Lali

La declaración que más llamó la atención fue la que el Presidente realizó sobre su propio vínculo con la música de Lali Espósito.

“Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, afirmó Milei en el mensaje enviado a Pochi.

La frase adquiere relevancia por el historial de enfrentamientos públicos entre ambos, que comenzó durante la campaña electoral de 2023 y continuó durante los primeros años de la Presidencia de Milei.

En ese período, el mandatario cuestionó públicamente a la cantante, mientras que Lali respondió posteriormente con distintas expresiones y con canciones que fueron interpretadas en relación con el conflicto.

El video apareció en medio de la tensión por el Presupuesto 2027

La publicación de Bullrich coincidió con una discusión política dentro de La Libertad Avanza por las modificaciones relacionadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

La senadora había cuestionado que esos cambios no fueran discutidos previamente en la mesa política del Gobierno y afirmó que ella y otros legisladores oficialistas no habían sido informados antes del envío del proyecto al Congreso.

Bullrich planteó que el oficialismo necesita discutir previamente las iniciativas para poder construir las mayorías necesarias en el Congreso.

El Gobierno, en tanto, reconoció un problema de coordinación, aunque también cuestionó que las diferencias fueran expuestas públicamente.

Qué cambios generaron el reclamo de Bullrich

El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificaciones sobre el régimen de discapacidad y sobre distintos aspectos de las prestaciones destinadas al sector.

Entre los cambios planteados aparecen modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al esquema de prestaciones, además de cambios vinculados con el criterio utilizado para determinar la discapacidad y el acceso a determinadas pensiones.

La discusión también involucra el financiamiento de las prestaciones y los valores que reciben los prestadores.

Por tratarse de un proyecto que todavía debe atravesar el Congreso, el texto puede sufrir modificaciones durante el tratamiento legislativo.

El antecedente de la pelea entre Milei y Lali

El conflicto público entre Javier Milei y Lali Espósito comenzó durante las PASO de 2023, después de que la cantante reaccionara al resultado electoral.

Con posterioridad, Milei volvió a cuestionarla públicamente y llegó a utilizar el apodo “Lali Depósito” para referirse a ella.

En 2024, Lali lanzó “Fanático”, una canción que fue vinculada públicamente con la disputa y que profundizó la atención sobre el enfrentamiento entre ambos.

Ese antecedente explica por qué la aparición de una canción de Lali en una publicación de Bullrich generó repercusión política, aunque no existe una confirmación pública de que Bullrich haya elegido el tema con el objetivo de enviar un mensaje al Presidente.

Qué puede pasar ahora

La discusión de fondo continúa siendo el tratamiento del Presupuesto 2027 y las modificaciones propuestas en materia de discapacidad.

El episodio del video de Bullrich y la respuesta de Milei se suma a una semana en la que quedaron expuestas diferencias dentro del oficialismo sobre la coordinación política y la estrategia legislativa.

El tratamiento del proyecto continuará en el Congreso durante las próximas semanas. En paralelo, será relevante observar si las modificaciones sobre discapacidad se mantienen en el texto enviado por el Ejecutivo o si sufren cambios durante la negociación parlamentaria.