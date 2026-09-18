Los deudores alimentarios morosos incorporados al Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) tendrán una nueva restricción en la Ciudad de Buenos Aires: no podrán apostar ni operar en plataformas de juego online habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA). La medida comenzó a implementarse tras la puesta en práctica de una ley aprobada por la Legislatura porteña.

La prohibición alcanza a los juegos de azar, los juegos de destreza y cualquier otra modalidad por internet administrada por LOTBA. Las personas incluidas en el registro no podrán abrir nuevas cuentas, mantener cuentas activas ni realizar depósitos, apuestas o retiros en las plataformas alcanzadas por la normativa.

La medida se suma a otras restricciones vigentes para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.

Para hacer efectivo el control, las empresas operadoras deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el RPAM antes de habilitar a un usuario. Si detectan que una persona incorporada al registro ya tiene una cuenta operativa, deberán suspenderla de inmediato y comunicar la situación tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.

La nueva disposición se suma a otras restricciones que ya rigen en territorio porteño para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias. Entre ellas se encuentra la prohibición de ingresar a estadios de fútbol y espectáculos masivos. Según datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad, desde el inicio de esos operativos se impidió el ingreso de 284 personas que figuraban en el registro.

Las cuentas activas de deudores alimentarios deberán ser suspendidas de inmediato.

Actualmente, el Registro de Deudores Alimentantes Morosos cuenta con 13.500 personas, incluyendo inscriptos de la Ciudad y de otras 14 provincias que tienen convenios de colaboración. En CABA, además, quienes figuran en el registro enfrentan otras limitaciones vinculadas con créditos, determinadas operaciones bancarias, licencias de conducir y el acceso o postulación a distintos cargos públicos.