La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento del presidente Javier Milei de llevar a la Corte Suprema su denuncia contra el periodista Ari Lijalad.

La Sala I del tribunal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisible el recurso extraordinario que presentó el abogado del mandatario, Francisco Oneto. También dispuso que pague las costas del proceso.

Qué implica la decisión

Con esta decisión, la denuncia queda a un paso del cierre definitivo. Al Presidente solo le queda presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema. Si no prospera, la desestimación de la denuncia quedará firme.

Los argumentos de los jueces

En su voto, al que adhirió Barroetaveña, Petrone sostuvo que el planteo no involucraba una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema.

Además, consideró que no correspondía aplicar la doctrina de la arbitrariedad, porque la parte recurrente "no ha conseguido acreditar" que la decisión tuviera "defectos graves" que la descalificaran. Tampoco encontró un caso de gravedad institucional.

Por su parte, Slokar señaló que la presentación ni siquiera cumplió con los requisitos formales que exigen la ley y la acordada de la Corte Suprema que regula cómo deben presentarse los recursos extraordinarios.

El antecedente de agosto

El recurso apuntaba contra la resolución del 27 de agosto. En esa fecha, esa misma sala, por mayoría, había declarado "desierto" el recurso de casación del Presidente, porque su abogado lo había presentado fuera del plazo legal.

En ese momento, Slokar advirtió que la libertad de información es un derecho indispensable para garantizar el sistema democrático. Esa protección es todavía más importante cuando quien se siente afectado es un funcionario público, para evitar que el derecho penal se use para desalentar el trabajo periodístico.

La palabra de Lijalad

En declaraciones a PERFIL, Ari Lijalad expresó: "Ya le ganamos a Milei en todas las instancias pero él está dispuesto a insistir a ver si la Corte le hace un favor".

"Esto no tiene nada de jurídico: su único objetivo es tratar de que le tengamos miedo y dejemos de hablar y publicar. Pero no pasó ni va a pasar", agregó el periodista.

El origen de la causa

Milei denunció a Lijalad en mayo de 2025 por calumnias e injurias, a raíz de una columna titulada "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi".

Según el mandatario, en ese texto el periodista lo comparaba con Adolf Hitler y le atribuía la comisión de delitos.

La fiscal Paloma Ochoa decidió no impulsar la causa, al considerar que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

Luego, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia por inexistencia de delito, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó esa decisión.

Con dos fallos en el mismo sentido, el Presidente recurrió a Casación.

El intento de revertir la decisión

Tras el rechazo de agosto, Oneto intentó revertir la decisión con un recurso de reposición. Allí sostuvo que se trató de un "exceso ritual manifiesto", es decir, que el recurso se había perdido solo por una formalidad.

Lijalad, que es defendido por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, recordó entonces que Milei también le inició una demanda civil. En esa causa le reclama dinero y que se retracte de lo que escribió.