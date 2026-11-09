Un total de 290 personas recibieron asistencia del SAME durante la misa que el papa León XIV encabezó este lunes 9 de noviembre de 2026 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Del total de pacientes, 275 fueron atendidos en el lugar y otros 15 necesitaron ser trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo sanitario se desarrolló durante la celebración multitudinaria que reunió a fieles de distintos puntos de la Argentina y del exterior. Según los datos difundidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), entre las personas asistidas hubo 207 mujeres y 83 hombres.

Además, el personal de salud brindó atención a 15 menores de edad durante la jornada.

Cuántas personas fueron trasladadas a hospitales

De acuerdo con la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, los 15 traslados se distribuyeron entre cuatro establecimientos sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires.

El detalle informado fue el siguiente:

Hospital Pirovano: 6 pacientes.

Hospital Rivadavia: 5 pacientes.

Hospital Militar Central: 3 pacientes.

Hospital Ramos Mejía: 1 paciente.

La mayor cantidad de derivaciones correspondió al Hospital Pirovano, que recibió a seis personas. En tanto, el Hospital Rivadavia registró cinco traslados.

Los otros cuatro pacientes fueron distribuidos entre el Hospital Militar Central y el Hospital Ramos Mejía.

El operativo sanitario durante la misa de León XIV

La asistencia médica formó parte del despliegue organizado para acompañar la convocatoria en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

La celebración comenzó a las 11.30 y constituyó uno de los principales acontecimientos de la agenda del papa León XIV durante su visita apostólica a la Argentina.

La concentración de miles de personas en los alrededores del predio requirió la coordinación de distintos servicios, entre ellos los dispositivos de seguridad, tránsito e hidratación, además de la atención sanitaria.

De las 290 personas asistidas por el SAME, el 94,8% recibió atención en el lugar, mientras que el 5,2% fue derivado a centros hospitalarios. Estas proporciones surgen de los datos oficiales difundidos sobre el operativo.

Cómo continúa la visita del Papa en Argentina

La misa en Palermo fue uno de los momentos centrales de la segunda jornada de León XIV en el país.

Durante la tarde de este lunes, el pontífice participó de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. También forman parte de su agenda una reunión con referentes de distintas comunidades religiosas y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

La visita continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde León XIV encabezará una nueva misa y mantendrá encuentros con integrantes de la Iglesia. El miércoles 11 viajará a Luján para celebrar la última misa de su estadía en el país, antes de partir rumbo a Perú.

Por el momento, los datos difundidos por el SAME permiten establecer que fueron 290 las personas asistidas durante la celebración de Palermo, con 15 derivaciones hospitalarias. No se informó el diagnóstico ni el motivo específico de cada atención.