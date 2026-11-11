Uno de los momentos más emotivos de la última misa del papa León XIV en Argentina ocurrió antes de que comenzara la celebración: la imagen original de la Virgen de Luján fue retirada de su camarín y trasladada hasta el altar principal de la Basílica para acompañar al Santo Padre.

El momento quedó registrado en un video que muestra el traslado de la pequeña imagen de la patrona de la Argentina, en una escena cargada de emoción y simbolismo para los miles de fieles que llegaron hasta el santuario para participar de la ceremonia.

La tarea estuvo a cargo del rector y párroco de la Basílica, Lucas García, quien bajó cuidadosamente la imagen y la llevó hasta el escenario principal, donde quedó ubicada para presidir junto al Papa la multitudinaria celebración de este miércoles 11 de noviembre.

Un traslado excepcional de la imagen original

La imagen que fue llevada hasta el altar es la talla original de la Virgen de Luján, una pequeña escultura de apenas 38 centímetros, realizada en terracota, un material elaborado a partir de arcilla cocida.

Su traslado fuera del camarín constituye un acontecimiento excepcional. Entre los antecedentes históricos se encuentra la visita de san Juan Pablo II a la Argentina, en 1982, cuando la imagen también fue trasladada para una celebración especial.

La imagen original de la Virgen de Luján fue trasladada hasta el altar principal.

Por eso, verla nuevamente fuera de su lugar habitual, esta vez para acompañar la visita de León XIV, le dio a la jornada un significado particular para la comunidad católica.

Aunque la Basílica de Luján se destaca por sus dimensiones y su imponente arquitectura, la imagen original de la Virgen es sorprendentemente pequeña. Representa a la Inmaculada Concepción, con las manos unidas sobre el pecho, una luna creciente a sus pies y una base de nubes con pequeñas cabezas de ángeles.

Su origen se remonta al siglo XVII y está vinculado con talleres de imágenes religiosas de la región brasileña del valle de Paraíba, en el estado de San Pablo.

Con el paso del tiempo, la escultura sufrió un deterioro que llevó a que en 1904 se dispusiera colocarle una cubierta de plata para protegerla. Desde entonces, quedaron principalmente visibles su rostro y sus manos, mientras que su vestimenta celeste y blanca reforzó su identificación con la Argentina.

La patrona argentina acompañó al papa León XIV durante su última misa en Argentina.

Un encuentro cargado de simbolismo

La presencia de la Virgen junto a León XIV también tuvo un significado especial por la historia del vínculo entre la advocación de Luján y el papado.

El 8 de mayo de 1887, el papa León XIII coronó a la Virgen de Luján. Esa misma fecha fue elegida en 2025 para el inicio del pontificado de León XIV, una coincidencia que el propio Papa recordó durante su homilía.

Frente a la multitud que se reunió en el santuario, la imagen original acompañó así la última misa del Pontífice en el país, en una jornada en la que la fe, la devoción mariana y la emoción de los peregrinos fueron protagonistas.

El traslado de la patrona argentina, captado en imágenes, dejó una de las escenas más significativas de la despedida de León XIV de la Argentina.