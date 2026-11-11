El papa León XIV se despidió de Argentina con un mensaje cargado de referencias a la fe, la esperanza y la unidad. Durante su última misa en el país, celebrada este miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, destacó la riqueza de la Argentina, agradeció el recibimiento de la gente y dejó una serie de reflexiones sobre el presente y el futuro de la sociedad.

Ante una multitud de fieles, calculan 3.500.000, el Santo Padre también tuvo un recuerdo especial para el papa Francisco, a quien mencionó por su devoción a la Virgen de Luján. Además, propuso un camino de cuatro pasos para la vida cristiana: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión.

León XIV llamó a los argentinos a reconciliarse, caminar juntos y construir desde el amor.

En el cierre de su homilía, dejó una de las frases más contundentes de su despedida: “Argentina, levántate y camina, ama”.

Las 10 frases más importantes de la homilía del Papa en Luján

Estas fueron algunas de las principales expresiones que dejó León XIV durante su última celebración eucarística en territorio argentino:

1. “Argentina, levántate y camina, ama”.

Fue una de las frases centrales de su mensaje de despedida, con un llamado a construir una sociedad basada en el amor, la solidaridad y el compromiso con los demás.

2. “Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido”.

El Papa expresó su gratitud por los días que compartió con los argentinos y destacó el cariño recibido durante su visita.

3. “Donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, una mano tendida para el que lo necesita”.

Con una referencia a una de las costumbres más representativas del país, León XIV destacó la hospitalidad, la cercanía y la solidaridad del pueblo argentino.

4. “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo”.

El Pontífice llamó a reconocer los errores, pedir perdón y construir nuevas oportunidades a partir de la reconciliación.

5. “No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”.

A partir de la lectura del profeta Isaías, transmitió un mensaje de esperanza frente a las dificultades y los momentos de incertidumbre.

6. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”.

León XIV puso el foco en la inclusión y recordó que la comunidad cristiana debe estar especialmente cerca de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

7. “La Palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino”.

El Papa invitó a buscar orientación en las Escrituras frente al cansancio, las decepciones y las dificultades de la vida cotidiana.

8. “No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”.

En su reflexión sobre la caridad, destacó el valor de los gestos cotidianos y de acompañar a quienes necesitan ayuda.

9. “Vayan y anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”.

En el tramo final de la homilía, convocó a los fieles a llevar el mensaje cristiano a la vida cotidiana mediante acciones concretas.

10. “Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien”.

Con una referencia a San Agustín, León XIV cerró su llamado al amor como principio para orientar las palabras, las decisiones y las acciones.

El recuerdo al papa Francisco y el pedido a la Virgen de Luján

Durante la celebración, León XIV también dedicó un momento especial a recordar a Francisco, quien tenía una profunda devoción por la Virgen de Luján.

“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, expresó.

Además, el actual Pontífice vinculó el inicio de su pontificado con la celebración de la Virgen de Luján, el 8 de mayo, y le pidió acompañamiento para la misión apostólica que tiene por delante.

El Papa pidió a la Virgen de Luján que guíe su misión apostólica.

“Madre de Luján, mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto. Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado”, manifestó.

En el cierre, pidió a la Virgen que acompañe al pueblo argentino y lo ayude a construir “puentes de caridad y redes de solidaridad”, además de seguir recorriendo caminos de reconciliación y comunión.

La misa en Luján marcó así la despedida religiosa de León XIV de Argentina, antes de continuar con su viaje apostólico rumbo a Perú.