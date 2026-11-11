El guiño a la Argentina del papa León XIV: por qué eligió una casulla celeste y blanca en Luján

El Pontífice viste una casulla celeste y blanca durante la celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores remiten tanto a la bandera argentina como a la devoción por la Virgen de Luján, patrona del país.

El papa León XIV eligió un atuendo con un fuerte significado religioso y simbólico para celebrar su última misa en Argentina. Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, este miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice apareció con una casulla celeste y blanca, en un gesto que no pasó inadvertido para los 2.500.000 millones de fieles que participaron de la celebración.

León XIV eligió una casulla celeste y blanca para celebrar su última misa argentina.

La elección de los colores tuvo una especial relación con el lugar donde se desarrolló la ceremonia: el santuario de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Aunque el celeste y el blanco también remiten inevitablemente a la bandera nacional, su presencia en la vestimenta papal tiene un profundo significado dentro de la tradición mariana de la Iglesia católica.

Qué significa la casulla celeste y blanca que vistió el Papa

La casulla es la vestidura exterior que utilizan los sacerdotes durante la celebración de la misa. En esta oportunidad, el diseño elegido por León XIV tuvo como protagonista el color celeste, acompañado por una franja blanca central con bordados dorados y símbolos marianos.

El celeste y el azul están tradicionalmente asociados con la Virgen María y representan su pureza, su protección maternal y su vínculo con la fe cristiana. El blanco, por su parte, simboliza la pureza, la alegría y la gloria dentro de la tradición litúrgica.

De esta manera, la vestimenta elegida por el Pontífice acompañó el sentido religioso de una celebración realizada en uno de los santuarios más importantes del país.

Una elección especial frente a la Virgen de Luján

La casulla adquirió un significado particular por el escenario de la misa. León XIV llegó a la Basílica de Luján en el papamóvil y realizó a pie el último tramo del recorrido, como un peregrino más, antes de encabezar la celebración religiosa.

La elección del celeste y el blanco se vinculó así con la devoción mariana y con la identidad religiosa argentina, en una despedida que tuvo como protagonista a la patrona del país.

eón XIV eligió una casulla celeste y blanca en honor a la Virgen de Luján.

Ante una multitud que acompañó la última misa del Papa en territorio argentino, cada detalle de la ceremonia cobró un valor especial. Entre ellos, la casulla se destacó como uno de los gestos visuales más significativos de su paso por Luján.

Tras finalizar su visita a la Argentina, el Pontífice continuará su viaje apostólico rumbo a Perú, donde cumplirá la tercera etapa de su recorrido.