La Justicia avanzó este jueves con un allanamiento en el Hospital Durand, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la investigación por la muerte de Juan Ignacio Sequeira, un paciente que se encontraba internado en terapia intensiva.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 44 de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo es llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina y tiene como objetivo obtener documentación considerada clave para esclarecer lo ocurrido dentro del centro de salud.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación busca determinar posibles responsabilidades vinculadas a fallas de seguridad y protocolos internos en el hospital.

Qué se sabe sobre la muerte de Juan Ignacio Sequeira

Sequeira había ingresado días atrás al Hospital Durand con un cuadro de neumonía bilateral. Debido a la gravedad del cuadro respiratorio, los médicos decidieron inducirle el coma e intubarlo para facilitar su recuperación.

Según relataron familiares de la víctima, la evolución médica era favorable y no existían señales de un desenlace fatal inminente. Sin embargo, el escenario cambió de manera abrupta cuando el personal médico informó sobre un episodio ocurrido dentro de terapia intensiva.

Germán, hijo del paciente, explicó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que los médicos encontraron a una paciente psiquiátrica junto a la cama de su padre sosteniendo el tubo de oxígeno que había sido retirado de la tráquea. “Encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”, sostuvo.

La investigación pone el foco en la seguridad hospitalaria

El caso abrió fuertes interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro de áreas críticas de los hospitales públicos y sobre los controles internos para evitar situaciones de riesgo entre pacientes.

La investigación judicial intentará determinar cómo una paciente pudo acceder al sector de terapia intensiva y manipular el equipamiento médico de otra persona internada.

El episodio generó preocupación entre familiares de pacientes y trabajadores de la salud, especialmente en un contexto donde los hospitales públicos atraviesan dificultades por falta de personal, sobrecarga de atención y problemas estructurales.

Además del análisis de documentación, no se descarta que la Justicia tome declaraciones a médicos, enfermeros y personal de seguridad del hospital para reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Impacto y preocupación en el sistema de salud

La muerte de Sequeira volvió a instalar el debate sobre la situación del sistema sanitario público y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en áreas sensibles.

Especialistas señalan que en sectores como terapia intensiva los controles deben ser permanentes debido a la complejidad de los tratamientos y la vulnerabilidad de los pacientes internados.

Mientras avanza la investigación, la familia exige respuestas sobre lo ocurrido y reclama que se determinen responsabilidades para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.