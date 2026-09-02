La Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este miércoles el Día de la Industria en un establecimiento farmacéutico de Malvinas Argentinas, desde las 10. La celebración ocurre en un contexto de fuerte caída de la actividad industrial. Los números del sector están en rojo, con una caída superior al 2 por ciento y la desaparición de unas 3.000 fábricas.

La industria argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos. La apertura importadora en productos clave como siderurgia y textiles genera preocupación. China se vuelve cada vez más fuerte en estos rubros.

El escenario actual de la industria

Sectores como neumáticos y metalurgia están entre los más afectados. Las empresas enfrentan una caída de ventas, derivada de la pérdida del poder de compra de los salarios y la merma del crédito para el consumo. Sobre ello se monta una mayor facilidad para las importaciones. El Gobierno ha ido desmantelando regulaciones que permitían demorar o frenar algunos importados.

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina ( UIA)

La relación con el gobierno de Javier Milei es tensa. La administración libertaria acusa a los industriales de buscar prebendas para producir. Por su parte, la UIA ha expresado su preocupación por la falta de políticas que impulsen la producción nacional.

Presencias confirmadas

Hacia el evento irán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, hombre de Luis Caputo. Ambos escucharán al presidente de la UIA, Martín Rappallini, de Cerámicas Alberdi.

La celebración del Día de la Industria se realiza en un contexto particular. La caída de la actividad industrial y la pérdida de fábricas marcan un escenario negativo. La UIA busca visibilizar la situación del sector y reclamar políticas que impulsen la producción nacional.