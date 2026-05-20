Negocios de la zona refuerzan su organización ante un escenario cambiante

La economía argentina está viviendo momentos clave, con un desarrollo económico limitado que, además de no traducirse en beneficios tangibles para la población, tampoco estaría siendo positivo para el sector privado, con el gobierno fallando en una de las promesas con las que llegó al poder hace ya varios años.

Los negocios en las provincias

Si bien la situación es compleja para los negocios ubicados en la capital del país, la realidad sería aún más difícil para aquellos que operan en el resto de las provincias, con más de 10.000 cierres registrándose en cerca de 23 provincias tan solo en el último año.

Neuquén sería la única provincia que estaría escapando de la estadística.

Se estima que el número total de cierres en los últimos 2 años ya supera los 21.000 en todo el territorio nacional, con los principales rubros afectados siendo alimentos y bebidas, textiles, calzado, línea blanca, cosmética, bienes de cuidado e higiene personal, construcción e incluso producción automotriz.

Organización como elemento central

La situación actual del empresariado argentino ha llevado a cada vez más negocios a entrar en modo de “supervivencia”, dejando de lado el foco en la generación de beneficios y priorizando el desarrollo de estrategias que aseguren ingresos estables para alcanzar la sostenibilidad.

De este modo, la organización de procesos estaría marcando la diferencia entre los negocios que sobreviven y los que cierran. Para muchos, estos serían los elementos más importantes a organizar una empresa en el contexto de nuestro país:

Precios “inteligentes”

Con el objetivo de mantener una clientela sin perder rentabilidad, los dueños de negocios en la región están organizando de forma precisa todo lo referente a la obtención de insumos y productos terminados, analizando sus alianzas con proveedores para mantener solo aquellos que favorezcan una operatividad ininterrumpida.

Esto está dando como resultado precios “inteligentes”, que no solo se adaptan a las necesidades del negocio, sino también a las del consumidor. Mientras que algunos productos pueden variar de forma constante de acuerdo a la economía, otros pueden quedarse congelados incluso por más de un año para asegurar un consumo reiterado.

Aunque estas estrategias de fidelización no son igual de efectivas para todos, muchos negocios en Neuquén afirman estar implementando sistemas similares para seguir vendiendo.

Innovación constante

La intervención humana constante no solo es costosa, sino que además puede interrumpir procesos en momentos clave del año. Por eso, buena parte de los negocios está invirtiendo en innovación para crear sistemas de trabajo ininterrumpido, fáciles de analizar y que necesiten la menor cantidad de personas posible.

Desde la digitalización del inventario mediante software de gestión, hasta la instalación de cámaras de seguridad para negocios equipados con IA, estos sistemas facilitan el monitoreo de todas las áreas de trabajo para simplificar procesos, optimizar la toma de decisiones en un entorno cambiante, y abaratar costos en el mediano y largo plazo.

Personal satisfecho

En Neuquén, donde el sector industrial ha ganado relevancia, las empresas estarían manteniendo el orden dentro de sus filas mediante mejores remuneraciones, no solo bonos y beneficios extra, sino también salarios superiores a la media nacional.

Los sectores donde los sueldos estarían creciendo más serían comunicaciones, tecnología, minería y manufactura.

Esto no solo disminuye la rotación de personal y el gasto en formación, sino que además permite crear metas mucho más fáciles de alcanzar, con la satisfacción influyendo directamente en la productividad durante todo el año.