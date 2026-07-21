Nuevo cambio en el Gobierno: Javier Lanari fue designado director del Banco Nación

El Gobierno designó al exsecretario de Prensa Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

La llegada de Lanari al Banco Nación ya había comenzado a trascender a principios de julio, luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Ambos compartieron funciones dentro del área de comunicación del Ejecutivo. Finalmente, este martes el nombramiento quedó formalizado mediante la publicación del decreto correspondiente.

Linari fue designado como director del Banco de la Nación Argentina para completar el mandato que vence en febrero de 2028.

Así se informó en el Decreto 618/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y que indicó: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Posteriormente, el Decreto señaló: “Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.

Los cambios en el Gobierno

Lanari había dejado la Secretaría de Comunicación y Prensa una semana antes de que se confirmara la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 551/2026, que oficializó el fin de su gestión luego de integrar desde el inicio el equipo de comunicación del presidente Javier Milei. Tras su salida, el Gobierno designó al locutor nacional y especialista en comunicación institucional Fabián Fernández al frente de la Secretaría de Prensa.

El flamante director del Banco Nación no solo fue el subsecretario de Prensa y la sombra del exvocero presidencial desde diciembre de 2023, sino que se consolidó como un "intérprete" del pensamiento de Milei, con quien mantiene un vínculo de confianza desde hace casi una década.

La designación de Lanari forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas semanas.

Luego de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvieron nombrar a Diego Santilli para ocupar ese lugar.

Al mismo tiempo, la Vocería Presidencial quedó a cargo del economista Adrián Ravier, cercano al ministro Luis Caputo.

Su carrera periodística

Lanari trabajó en varios medios de comunicación, donde desempeñó su labor de periodista especialmente como columnista político. Egresado de la Universidad de El Salvador, escribió en el portal de noticias La Política Online, condijo programas radiales en Radio Belgrano (AM 950).

En televisión fue columnista en el programa de Chiche Gelblung en Crónica TV y también estuvo en el canal LN+. Al menos desde 2018 participó de varios equipos de trabajo con Viviana Canosa, tanto radio Splendid (AM 990), FM Milenium, y en Canal 9.

Lanari cultivó un perfil en X con muchas críticas al kirchnerismo hasta llegar a la función pública en diciembre de 2023, donde profundizó su mensaje.