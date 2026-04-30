La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por las defensas de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell, y dejó en claro que todavía no corresponde su intervención en la causa.

Por qué la Corte Suprema consideró inadmisibles los recursos de la defensa de los rugbiers

El Máximo Tribunal consideró inadmisibles los planteos porque aún no existe una sentencia firme ni una resolución definitiva de la Justicia bonaerense, ya que todavía resta que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expida sobre las condenas.

Los recursos habían sido impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, representados por Hugo Tomei, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense rechazara distintos agravios presentados por las defensas.

Ante ese escenario, intentaron llegar en queja directamente a la Corte Suprema nacional, pese a que el proceso judicial aún no había agotado las instancias provinciales.

Ese fue justamente el argumento central del fallo firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron los planteos por considerar que no correspondía la intervención del máximo tribunal en esta etapa.

En la misma línea, también fue rechazada la presentación de Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, ya que no cumplía con los requisitos formales exigidos.

Durante el trámite judicial, además, Lucas Pertossi pidió la nulidad de su condena al sostener que había sido mal defendido por su abogado. Incluso, el propio Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación profesional.

No es la primera vez que la Corte rechaza recursos vinculados a esta causa. En distintas instancias, el tribunal ya había desestimado presentaciones relacionadas con cuestiones procesales, sin avanzar sobre el fondo del expediente.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes necesarios.

Un año después, el 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense revisó parcialmente el fallo: confirmó las condenas a prisión perpetua, pero eliminó el agravante de alevosía.

Esa resolución fue apelada y todavía espera una definición de la Corte bonaerense, paso previo indispensable para que el caso pueda eventualmente llegar nuevamente a la Corte Suprema de la Nación.