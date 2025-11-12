A casi seis años del asesinato de Fernando Báez Sosa frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell, los ocho jóvenes condenados por el crimen cumplen sus penas en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en La Plata. Mientras la familia de la víctima continúa reclamando justicia, los rugbiers —que tenían entre 18 y 21 años al momento del ataque— llevan una vida marcada por la rutina carcelaria y el silencio, a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre las apelaciones presentadas por sus defensas.

Cinco de los condenados —Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli— cumplen prisión perpetua por haber sido considerados coautores del homicidio agravado. Los otros tres —Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi— recibieron 15 años de prisión como partícipes secundarios.

Máximo Thomsen, hoy de 25 años, continúa siendo el más señalado del grupo. Tras una pelea con otro interno el pasado 12 de octubre, fue aislado del resto de los rugbiers. Pasa la mayor parte del tiempo solo y participa en talleres de alfabetización jurídica y derechos humanos organizados por el penal.

Ciro Pertossi, de 24 años, está en otro pabellón del mismo establecimiento. Mantiene una rutina controlada, con salidas al patio y visitas semanales de sus familiares. Su hermano, Luciano, de 23 años, también permanece aislado tras versiones sobre un intento de suicidio que la familia negó y que el Servicio Penitenciario Bonaerense nunca confirmó oficialmente.

Enzo Comelli, de 24 años, participa de actividades recreativas y deportivas dentro del penal, mientras que Matías Benicelli, de 25, asiste con frecuencia a los talleres educativos disponibles en Melchor Romero.

En cuanto a los tres condenados a 15 años, Blas Cinalli (23) sigue el régimen común de la unidad y forma parte de los espacios de educación física y recreación. Ayrton Viollaz, de 25, se integró a los talleres educativos del penal, mientras que Lucas Pertossi, de 26 y primo de Ciro y Luciano, se anotó en la carrera de abogacía y también participa en cursos de cocina y huerta, según reveló su padre en declaraciones a la prensa.

Los ocho mantienen un régimen de visitas semanales: los jueves, entre las 13 y las 17, reciben a sus familiares, quienes les llevan alimentos, bebidas y artículos personales.

Mientras tanto, los abogados defensores insisten en que las condenas deben ser revisadas, y las familias de los rugbiers se aferran a la posibilidad de una reducción de pena o reconfiguración del fallo. Del otro lado, los padres de Fernando Báez Sosa continúan exigiendo una sentencia firme y definitiva.