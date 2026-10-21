Oro del Banco Central: el fiscal pidió pruebas y la causa contra Caputo y Bausili entra en una etapa clave

La denuncia por las operaciones realizadas con las reservas de oro del Banco Central sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas preliminares antes de resolver si corresponde impulsar la investigación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La causa se inició a partir de una presentación del abogado Gregorio Dalbón, luego de conocerse un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señaló pérdidas equivalentes a USD 1.023 millones durante 2025 vinculadas con operaciones de derivados de oro.

Según informaron fuentes judiciales, Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo dos medidas de carácter preventivo para reunir información antes de pronunciarse sobre el futuro del expediente.

Qué información pidió el fiscal

Una de las medidas apunta directamente a la AGN. El fiscal solicitó que el organismo remita una copia completa de la auditoría sobre los estados contables del Banco Central.

El pedido incluye los papeles de trabajo utilizados para elaborar el informe, las disidencias planteadas por integrantes de la AGN y la respuesta presentada por el propio BCRA frente a las observaciones.

La segunda medida está dirigida al Banco Central. Pollicita quiere que la entidad explique cuál fue el marco normativo utilizado para aprobar las operaciones con el oro y determine si el Ministerio de Economía tuvo algún tipo de intervención en esas decisiones.

Con esa documentación, la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar formalmente con la investigación.

El informe que dio origen a la denuncia

De acuerdo con la información incorporada a la denuncia, la AGN observó que durante el ejercicio 2025 el Banco Central registró pérdidas por aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a USD 1.023 millones, en operaciones con derivados de oro.

El organismo auditor indicó que esas operaciones fueron realizadas “con fines de cobertura” y señaló que el BCRA efectuó esos movimientos “especulando con una determinada trayectoria” del precio internacional del metal.

Las conclusiones de la auditoría dieron lugar a la presentación judicial de Dalbón contra Caputo y Bausili.

El Deutsche Bank también quedó bajo la lupa

La denuncia fue ampliada esta semana después de que surgiera la posible participación del Deutsche Bank como contraparte en las operaciones analizadas.

Dalbón pidió que se investigue cómo fue seleccionada esa entidad, cuál fue el costo total de las operaciones y si existió alguna ventaja indebida. También solicitó allanar la sede del Banco Central para obtener documentación, correos y registros vinculados con las operaciones.

La presentación puso además el foco en que Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank, circunstancia que el denunciante considera relevante para determinar si pudo existir un conflicto de intereses. Ese vínculo laboral, por sí solo, no acredita ninguna irregularidad.

Por el momento, el allanamiento fue solicitado por el denunciante y no autorizado por la Justicia.

El movimiento de Pollicita constituye así el primer paso para reunir documentación oficial antes de decidir si la denuncia tiene elementos suficientes para avanzar judicialmente contra los funcionarios.