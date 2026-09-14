PAMI pidió a sus afiliados actualizar sus datos en Mi PAMI

El PAMI pidió a sus afiliados que revisen y mantengan actualizados sus datos personales en Mi PAMI, la plataforma digital que permite realizar diferentes gestiones vinculadas con las prestaciones de la obra social. La recomendación alcanza especialmente a la información de contacto y al domicilio de residencia.

Entre los datos que pueden revisarse se encuentran el número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio. PAMI señaló que contar con información vigente permite mejorar las comunicaciones con los afiliados y evitar inconvenientes en determinados trámites y prestaciones.

El domicilio tiene además una importancia particular para algunas gestiones y cuestiones vinculadas con la entrega de insumos. Por eso, quienes se hayan mudado o hayan cambiado alguno de sus datos de contacto deberían verificar que la información registrada coincida con su situación actual.

La actualización se puede realizar sin concurrir a una oficina. Para hacerlo, el afiliado debe ingresar a Mi PAMI desde la aplicación para celulares o desde la versión web, entrar en “Perfil” y luego seleccionar “Mis datos”. Desde allí puede consultar la información disponible y modificar los datos habilitados.

El sistema puede solicitar una verificación mediante un código enviado por mensaje de texto o correo electrónico antes de confirmar determinados cambios. Por eso, es importante que el afiliado tenga acceso al teléfono o a la dirección de correo asociada a su cuenta.

Mi PAMI también concentra otros servicios utilizados habitualmente por los afiliados, como la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla de prestadores y gestión de turnos. La aplicación oficial fue actualizada recientemente y PAMI la presenta como la plataforma digital para centralizar estas gestiones.

PAMI pidió mantener actualizados el teléfono, el correo y el domicilio

La recomendación también está relacionada con la seguridad digital. PAMI recordó que no solicita contraseñas, códigos de validación, datos bancarios ni dinero para utilizar Mi PAMI. El organismo aconseja no ingresar en enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales cuya procedencia no pueda verificarse.

Por eso, cualquier modificación de datos debe realizarse directamente desde los canales oficiales de PAMI y sin compartir códigos de verificación o contraseñas con terceros. La revisión del perfil es una medida sencilla que puede evitar problemas posteriores al momento de realizar un trámite o recibir una comunicación del organismo.