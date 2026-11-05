Cómo enviarle gratis una carta al papa León XIV: Correo Argentino la recibe hasta el 13 de noviembre

La empresa Correo Argentino habilitó una campaña para que los argentinos puedan enviarle cartas y postales al papa León XIV sin pagar el envío ni colocar estampillas. La propuesta estará disponible hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 y se podrá participar desde cualquiera de las sucursales del país.

La iniciativa busca que personas de distintos puntos de Argentina puedan acercarle al Pontífice un saludo, una oración o unas palabras de bienvenida, mediante la red federal de distribución postal.

La convocatoria también está abierta a escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones, que podrán reunir los mensajes de sus integrantes y presentarlos en conjunto.

Hasta el 13 de noviembre tenés tiempo para enviarle tu carta gratis al papa León XIV - Foto: Correo Argentino

Cómo enviarle una carta gratis al papa León XIV desde Argentina

Para participar de la campaña “Una carta para León XIV”, hay que preparar un sobre con los datos del destinatario y acercarlo a cualquier sucursal de Correo Argentino. El procedimiento no requiere trámites previos ni el pago de tarifas postales. En el sobre deben figurar los siguientes datos:

Destinatario:

Su Santidad el Papa León XIV

Casilla de Correo N.º 4224

C1041WBQ

Leyenda obligatoria en el ángulo superior derecho:

Mensaje a León XIV

Costo del envío:

El envío no tiene costo, es gratuito: no se necesitan estampillas ni abonar el despacho.

Fecha límite para el envío:

Podrás enviar tu carta gratuita al papa León XIV hasta el viernes 13 de noviembre de 2026.Una vez preparado el mensaje, se debe entregar en cualquiera de las sucursales del Correo Argentino distribuidas en el territorio nacional.

Paso a paso, el tutorial en video para enviarle una carta gratis al papa León XIV

Escuelas, parroquias y organizaciones también podrán participar

La convocatoria no está destinada únicamente a quienes quieran escribirle al Papa de manera individual. También contempla la participación colectiva de escuelas, parroquias, comunidades religiosas y organizaciones.

En estos casos, los integrantes podrán reunir sus cartas y postales y presentarlas juntas en una sucursal postal. El único requisito adicional indicado por la empresa es acompañar los mensajes con un listado simple de remitentes.

La modalidad permite que instituciones y grupos comunitarios organicen actividades para que sus integrantes puedan escribirle al Pontífice y participar de la iniciativa.

Qué pasará con las cartas después de recibirlas

Una vez finalizado el período de recepción, Correo Argentino concentrará toda la correspondencia en su sede central operativa. Desde allí, la empresa organizará la logística necesaria para reunir los mensajes y gestionar su entrega a la Santa Sede, en el Vaticano.

La iniciativa se desarrolla en el contexto de la visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La convocatoria postal, en tanto, continuará abierta hasta el día 13, por lo que la recepción de mensajes se extenderá más allá de esas fechas.

La propuesta permite que personas de todas las provincias participen de este acontecimiento a través de una carta, una postal o una oración, sin que la distancia geográfica o el costo del envío sean un impedimento.

Qué hay que tener en cuenta antes del 13 de noviembre

La recepción de cartas y postales continuará hasta el viernes 13 de noviembre de 2026. Los interesados deberán respetar los datos del destinatario y colocar la leyenda identificatoria en el lugar indicado del sobre.

La campaña constituye una oportunidad única para que particulares e instituciones hagan llegar sus saludos al Pontífice mediante un servicio postal gratuito.