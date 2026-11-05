El papamóvil ya está en Buenos Aires: así trasladaron el vehículo que usará León XIV

A tres días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, uno de los vehículos que formará parte de su operativo de traslado ya se encuentra en Buenos Aires. El papamóvil preparado especialmente para la visita del pontífice fue trasladado este jueves por la Ciudad, mientras avanzan los últimos preparativos para recibirlo.

El vehículo fue visto durante su traslado sobre una plataforma, completamente cubierto y bajo un operativo logístico. En las imágenes registradas durante la tarde puede observarse el paso del transporte por la Ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco de fondo.

Debajo de la cobertura se encuentra una de las dos Toyota Hilux especialmente acondicionadas para funcionar como papamóviles durante las actividades que León XIV desarrollará en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Las unidades fueron donadas por Toyota Argentina y construidas sobre la base de camionetas fabricadas en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires. Posteriormente fueron adaptadas de acuerdo con requerimientos establecidos para los traslados del pontífice.

Una de ellas estará destinada a las actividades previstas en Buenos Aires, mientras que la segunda permanece en Córdoba, bajo custodia de Gendarmería Nacional, para ser utilizada durante la agenda papal en esa provincia.

Cómo es el papamóvil argentino

Para la adaptación fueron elegidas camionetas Toyota Hilux de cabina simple, una configuración que permite disponer de mayor espacio en el sector posterior destinado al Papa y a sus acompañantes.

Los vehículos utilizan motorización turbodiésel convencional y no sistemas híbridos o eléctricos, como se había especulado durante las primeras etapas de preparación.

La modificación también obligó a trabajar sobre el comportamiento dinámico de las camionetas debido a la particular distribución de peso que tendrán durante su utilización. Se realizaron adaptaciones en elásticos y amortiguadores para soportar la carga adicional en el sector trasero sin perder las condiciones necesarias de estabilidad y confort.

El diseño contempla además dimensiones específicas para los asientos y los espacios de circulación, junto con una apertura lateral destinada a facilitar la cercanía de León XIV con los fieles durante sus recorridos.

Un papamóvil diseñado a partir de una camioneta Toyota Hilux se sitúa junto al Obelisco de Buenos Aires en una ilustración urbana. (Imagen ilustrativa)

Las unidades son blancas, cuentan con detalles dorados y llevan el escudo papal en sus puertas. En el sector destinado al pontífice poseen además un parabrisas frontal de protección.

El trabajo de transformación fue realizado junto con Vallé Equipamientos, empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular radicada en Córdoba. Las camionetas salieron inicialmente desde la planta de Zárate hacia esa provincia para ser acondicionadas.

Una vez finalizado el proceso, una permaneció en Córdoba y la otra regresó a Buenos Aires. El traslado de las unidades estuvo a cargo de Furlong, mientras que el concesionario Kansai intervino como nexo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.

Todo preparado para la llegada de León XIV

La aparición del papamóvil en las calles porteñas forma parte de los últimos movimientos logísticos antes de la llegada del Papa.

León XIV arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires y Córdoba, además de la celebración prevista en Luján antes de su despedida.

Mientras avanzan los operativos de seguridad, tránsito y organización de las celebraciones multitudinarias, el vehículo que permitirá al pontífice desplazarse y acercarse a los fieles ya está en Buenos Aires.