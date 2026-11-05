Desde Neuquén partirá un gran equipo de personas que viajarán a Buenos Aires y Córdoba a ser parte de un momento histórico: la visita del Papa León XIV a Argentina el próximo 8 al 11 de noviembre.

Tanto voluntarios como integrantes de distintas parroquias irán a las provincias para vivir los distintos eventos con el Papa, compartiendo el mensaje de la fe y representando a Neuquén.

Uno de ellos, es el Monseñor Fernando Croxatto, Obispo de Neuquén, quien fue informado en mayo sobre la posibilidad de la visita del Papa luego de casi 40 años sin una visita de esta magnitud.

"Yo estoy viajando este fin de semana, porque el Papa llega el domingo. Propiamente, los encuentros en los que yo voy a poder participar, son los martes y miércoles, tanto las misas en el Monumento a los Españoles, después el tema de encontrarnos por la tarde con el Papa, que es el momento más particular, es un saludo personal que tendremos con el Papa y los obispos", relató Croxatto sobre lo que vivirá en La Segunda Mañana por AM550.

Luego de esto tiene previsto viajar a Córdoba, primero con la Eucaristía, las misas, y después los encuentros consagrados, religiosos, la vida consagrada, y a la noche con los jóvenes en la vigilia. El miércoles, por último, en Luján serían sus encuentros con el Papa.

El recuerdo de las últimas visitas

Croxatto también aprovechó el momento para recordar cómo vivió la última visita de un Papa a Argentina, que fue Juan Pablo II en el 1987. "En aquel momento, yo estaba, yo tuve dos momentos con Juan Pablo, en el 82, estábamos en medio de las Malvinas".

"En el 87 ya recién ordenado de cura, acompañando también jóvenes, en la segunda jornada mundial de la juventud, así que estuvimos en el 9 de julio, y la verdad que fue una gran fiesta. Una experiencia muy linda de fraternidad, de esperanza, de aliento, digamos, de sentido de horizonte, de vida, para los que estamos caminando, como nos tienen el trabajo, la tarea, como el valor de toda la tarea nuestra de acompañamiento, de la juventud, y también para los mismos jóvenes".

"Las palabras del Papa, que para nosotros no son palabras de cualquiera, las sentimos con una fuerza muy, muy especial, porque es el Vicario de Cristo, es como que Cristo mismo venga a hablarnos a nosotros. Por lo tanto, esta experiencia es muy enriquecedora, muy honda".

La experiencia de que un argentino sea Papa

En cuanto a lo que significó para la Iglesia Argentina tener un Papa del país al mando del Vaticano, Croxatto opinó que fue una sensación de cercanía. "Yo fui nombrado por él justamente Obispo" y agregó sobre su viaje a Roma:

"Estar ahí frente a él, es como una cosa impensada a nosotros, como decir, pensar que estoy con el Papa, que nunca hubiese pensado jamás. Por eso que esté Francisco allá ha sido como una experiencia de cercanía, del Vaticano, de Roma, de todo el núcleo, el corazón de la Iglesia, muy cercano a nosotros."

Sin embargo no destacó de que el hecho que Francisco nunca haya visitado Argentina fue un sabor amargo.

"Con esta venida de León, digamos así, creo que por la cercanía de León también con Francisco, tiene que ver con esto de reparar un poco este dejo de vacío que nos quedó, la no presencia de Francisco, que por eso responde a venir, a acercarse, como respondiendo a esa ausencia que no tuvimos."

Expectativas y números para el evento

Sobre la masividad del evento, Croxatto sostuvo que se rumorea que en el Monumento a los Españoles habrá más de 2km y medio de gente por la Avenida y más de cinco millones de personas en Luján.

"Sin tener la cifra exacta, pero de lo que yo puedo calcular, por los movimientos de los micros, por lo que me han hablado, y estamos hablando de quizás 800 personas de Neuquén que van. Son tres micros de Viedma, otros micros de Rauschen que van, Cómodo, Rivadavia, Río Gallegos. Bueno, la verdad que si empezamos a sumar así, ya hay, principalmente nosotros, tenemos casi dos millones de personas."

El mensaje que esperan de León XIV

También se refirió al poder de la Iglesia, que principalmente es espiritual y se nota en este tipo de visitas de tanta masividad. "Porque no es un movimiento que viene por el magnetismo, hay un llamado".

Y manifestó que "es una experiencia que después cada uno va como a copiar la riqueza de esa experiencia, y lo vamos a copiar todos, porque el Papa puede decirnos, viene como pastor, por lo tanto viene a decirnos palabras en nombre de Jesús a todos nosotros los que creemos en el Señor, y estamos abiertos a que nos vaya mostrando, así como cuando Jesús venía a la multitud".

Además destacó que no solamente las palabras, sino los gestos del Papa van a ser importantes. Es decir el gesto de visitar el país incluso luego de su operación de pulmón. Segundo los gestos que haga en Claypole y el hecho de ir a donde está la gente privada de su libertad

"Son realidades que hoy, para nosotros los argentinos, es un mensaje concreto y puntual de una realidad que no hace falta decir mucho, estamos sufriendo como decisiones políticas que no terminan de revisar y de atender a estas realidades."

Y finalizó "creo que ahí va a ser una incidencia, un toque, creo que muchos escucharemos también y reafirmaremos como posturas o miradas que también se vienen expresando en este tiempo."