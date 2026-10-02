Peregrinación a Luján: cómo es el recorrido de 60 kilómetros y qué puestos intermedios hay

La fe volverá a movilizar a miles de personas este fin de semana en una de las expresiones religiosas más convocantes del país. Este sábado 3 de octubre se realizará la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que unirá el santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Nuestra Señora de Luján a través de un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros.

Bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos", la caminata congregará a familias, grupos parroquiales, jóvenes y peregrinos que año tras año renuevan una tradición marcada por la fe, la solidaridad y el encuentro comunitario.

La peregrinación a Luján, la manifestación religiosa más multitudinaria de la Argentina

Desde su primera edición en 1975, la Peregrinación Juvenil a Luján se consolidó como la manifestación religiosa más concurrida de la Argentina. Cada año, cientos de miles de personas participan de la caminata para agradecer, pedir o simplemente acompañar una experiencia colectiva que trasciende generaciones.

La convocatoria reúne a personas de distintos puntos del país y se caracteriza por una fuerte organización comunitaria. Durante todo el recorrido colaboran voluntarios, parroquias, organizaciones sociales, equipos sanitarios y fuerzas de seguridad para asistir a los peregrinos.

El flyer oficial de la 52° Peregrinación a Luján - Foto: X

La salida oficial será a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Desde allí, la columna avanzará por distintos municipios del oeste del Gran Buenos Aires (GBA) hasta llegar a la ciudad de Luján.

Cuáles son las principales paradas del recorrido

El trayecto atraviesa varias localidades y cuenta con puntos de asistencia especialmente preparados para acompañar a quienes realizan la caminata.

Los principales puntos son:

Liniers: salida oficial desde el Santuario de San Cayetano.

salida oficial desde el Santuario de San Cayetano. La Matanza y Morón: operativos especiales de tránsito con cruces vehiculares controlados.

operativos especiales de tránsito con cruces vehiculares controlados. Ituzaingó, Merlo y Moreno: puestos de apoyo, hidratación y espacios de descanso organizados por parroquias y municipios.

puestos de apoyo, hidratación y espacios de descanso organizados por parroquias y municipios. General Rodríguez: posta principal antes del tramo final hacia Luján.

posta principal antes del tramo final hacia Luján. Basílica de Nuestra Señora de Luján: punto de llegada de la peregrinación.

Los organizadores recomiendan caminar en grupos, mantenerse hidratados, utilizar ropa cómoda y respetar las indicaciones del personal de asistencia desplegado a lo largo del recorrido.

Hidratación, descanso y asistencia para los peregrinos

A lo largo de los 60 kilómetros habrá puestos intermedios destinados a brindar agua, primeros auxilios y espacios de recuperación para quienes necesiten detenerse durante la caminata.

Además, parroquias, instituciones y voluntarios ofrecerán acompañamiento a los fieles, especialmente durante la madrugada, cuando se concentra gran parte del trayecto hacia la Basílica.

El dispositivo también incluye controles de tránsito y cortes parciales para garantizar la seguridad de los peregrinos y minimizar el impacto sobre la circulación vehicular en las zonas atravesadas por la columna.

La llegada a la Basílica y la misa central

La mayoría de los peregrinos arribará a Luján durante la madrugada y las primeras horas del domingo 4 de octubre. Como cierre de la actividad, se celebrará la misa central a las 7 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los lugares centrales de la visita del papa León XIV.

Para muchos participantes, la llegada representa el final de un esfuerzo físico importante y, al mismo tiempo, un momento de profunda emoción compartida. Una experiencia que, desde hace más de cinco décadas, reúne a miles de argentinos alrededor de la fe, la esperanza y el encuentro con el otro.