Una empresa familiar de Centenario, con más de seis décadas de historia, decidió apostar por la tecnología para ampliar su producción y abrirse paso en un mercado cada vez más competitivo. Aguas SRL, fabricante de agua bajo la marca Aqualic, combinó inversión propia con financiamiento del Gobierno de Neuquén para modernizar su planta y avanzar hacia una nueva escala industrial.

El impulso llegó a través del programa “Más Pymes, Más Futuro”, con el acompañamiento del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

La inversión permitió incorporar tecnología para producir agua embotellada en presentaciones de medio litro, litro y medio y dos litros, con una capacidad de 6.000 botellas por hora.

Aqualic incorporó tecnología para ampliar su producción en Centenario.

Una historia familiar que vuelve a crecer

Aguas SRL comenzó su actividad en 1960, cuando su fundador, Vito Fulciniti, se dedicó a la producción de soda en sifones y a la distribución de bebidas.

A fines de la década de 1990, la empresa sumó la elaboración, distribución y venta de agua y comenzó a construir el camino que llevaría a la marca Aqualic.

Hoy, la tercera generación de la familia está al frente del negocio. Mario Fulciniti y su hermano impulsan una nueva etapa de modernización que busca ampliar la producción y posicionar a la firma frente a las grandes marcas nacionales.

“Gracias al financiamiento que hemos obtenido con la provincia pudimos innovar en un nuevo segmento que es el agua en botella en tres calibres: medio litro, litro y medio y dos litros”.

El objetivo es claro: producir más, reducir costos y ganar espacio en nuevos mercados.

“Es un negocio de volumen, por eso hemos direccionado toda nuestra energía a la tecnología para bajar costos y aumentar el volumen”.

El ministro Guillermo Koenig recorrió la planta de Aqualic en Centenario.

El salto comenzó con una máquina importada

El proceso de innovación tecnológica tuvo un primer paso concreto en 2024, cuando la empresa adquirió en China una máquina sopladora de dos bocas.

Ese equipo permitió dar un salto en el proceso productivo y se convirtió en el punto de partida para un proyecto de mayor escala: una línea completa para la producción de agua en botella.

La nueva maquinaria, también importada desde China, tiene una capacidad de 6.000 botellas por hora y representa, según explicó Fulciniti, una tecnología de referencia para este tipo de producción en el país.

La ampliación también permitió generar nuevos puestos de trabajo y abrió nuevas posibilidades comerciales para la empresa, que busca llegar con mayor fuerza al mercado neuquino, Vaca Muerta y el Alto Valle.

“Generamos nuevos puestos de trabajo, tratando de entrar al mercado neuquino, Vaca Muerta y el Alto Valle”.

Funcionarios provinciales conocieron el proceso de modernización de Aqualic.

Financiamiento para que las pymes puedan crecer

El proyecto contó con el asesoramiento del Centro PyME-ADENEU, que permitió a la empresa acceder al programa provincial “Más Pymes, Más Futuro”.

La herramienta está orientada a financiar proyectos que fortalezcan distintos sectores de la economía y acompañen inversiones productivas.

Durante una recorrida por la planta, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó el proceso industrial desarrollado por la firma.

“Hemos visto un proceso industrial, desde el pellet hasta el agua terminada, es parte de lo que queremos en la provincia: empezar a fomentar nuevas industrias, nuevas producciones y ver un poco lo que va a ser el Neuquén del futuro”.

El ministro también explicó que las políticas de apoyo al sector privado se articulan a través de distintas herramientas previstas por la ley de Invierta Neuquén, que contempla beneficios impositivos, crediticios y garantías mediante Foganeu.

Koenig señaló además que la estrategia apunta a diversificar la matriz productiva provincial, con nuevos proyectos industriales y el fortalecimiento de actividades como la logística, el turismo y la producción.

Más de $18 mil millones para las MiPymes neuquinas

La experiencia de Aqualic se suma a los resultados del programa “Más Pymes, Más Futuro”, que desde su inicio en 2024 alcanzó a más de 150 MiPymes de toda la provincia.

El financiamiento otorgado hasta el momento ronda los $18 mil millones, destinados a proyectos productivos de empresas neuquinas.

El programa prioriza iniciativas vinculadas con los sectores agropecuario, forestal, minero no metalífero, industrial y turístico, además de proyectos comerciales y de servicios relacionados con la producción y la industria.

Para Fulciniti, el acceso a estas herramientas fue determinante para avanzar con la modernización de la empresa.

“Nos hemos sentido sumamente acompañados con las herramientas de financiamiento, no tan solo con capital de los bancos, sino con estos instrumentos que brinda el Centro PyME-ADENEU”.

Así, una empresa familiar que nació produciendo soda en sifones hace más de 60 años ahora incorpora tecnología, aumenta su capacidad industrial y busca nuevos mercados desde Centenario hacia el resto de la región.