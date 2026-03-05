Preocupación en Río Grande por la quiebra de la empresa Aires del Sur: son 140 trabajadores despedidos

El anuncio de quiebre de la empresa Aires del Sur, abocada a la fabricación de aires acondicionados, tiene en vilo a la comunidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, ya que el cierre de la planta en la localidad dejó un saldo de 140 trabajadores despedidos.



En las últimas horas habló el delegado de la compañía, José López, quien encabeza un reclamo en las puertas de la empresa junto con otros trabajadores y organizaciones sindicales en búsqueda de alguna respuesta ante esta situación crítica para las familias.



En declaraciones que brindó al medio Radio Provincia, López expresó: “Somos 140 entre personal de UOM, ASIMRA y trabajadores fuera de convenio, sin contar al personal de seguridad, limpieza y cocina que también depende de la actividad de la planta”.



“En mi caso tengo 17 años dentro de la fábrica. El promedio de antigüedad de los compañeros ronda los diez años”, señaló el delegado.



Según explicó López, el conflicto comenzó tras un cambio de directorio y la venta de la empresa en diciembre del año pasado, cuando la nueva conducción prometió inversiones y nuevos proyectos productivos que finalmente no se concretaron.



Los problemas se agravaron en enero, cuando los trabajadores percibieron el 25% de sus salarios, lo que derivó en una situación económica crítica.



Frente a esta situación, los operarios decidieron tomar la planta para visibilizar el conflicto y reclamar una solución laboral.



“Lo que pedimos es que no se olviden de nosotros. Somos vecinos de la ciudad y estamos atravesando una situación muy difícil”, concluyó López.



