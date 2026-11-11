En una jornada cargada de emoción, el papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de tres internos que compartieron sus historias de vida y explicaron cómo el acercamiento a Jesús les permitió enfrentar las adicciones, recuperar la paz interior y encontrar motivos para cambiar. Los detenidos fueron identificados como Cristian, Maximiliano y Reynaldo, quienes recibieron los aplausos del Pontífice después de sus relatos.

Uno de los testimonios fue el de Cristian, de 29 años, quien permanece detenido desde 2025. Contó que atravesó situaciones de calle y consumo de drogas y alcohol, circunstancias que lo llevaron a cometer delitos, perder su trabajo y alejarse de su familia. Según relató, su acercamiento a la capilla del penal fue un punto de inflexión: allí encontró acompañamiento espiritual y comenzó a recuperar la esperanza. Próximo a recuperar la libertad, manifestó su deseo de conseguir trabajo, tener una vivienda y formar una familia

León XIV abrazó a cada uno de los detenidos que compartieron sus testimonios durante la ceremonia religiosa en Villa Devoto.

También habló Maximiliano, quien relató cómo las adicciones lo alejaron de sus seres queridos y le hicieron perder momentos importantes junto a sus hijas. Durante su intervención reconoció sus errores y pidió perdón a su familia y a las personas a las que perjudicó. Su principal objetivo es reconstruir los vínculos familiares, conseguir un trabajo digno y demostrarles a sus hijas que puede cambiar. "Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar", expresó ante el Papa.

El tercer testimonio estuvo a cargo de Reynaldo, quien ya logró recuperar su libertad y destacó el acompañamiento recibido de la Pastoral Carcelaria. Según contó, el trabajo de los voluntarios y el acercamiento a la fe le permitieron volver a sentirse amado y encontrar un nuevo sentido para su vida. También transmitió un mensaje de esperanza al señalar que, más allá de los errores cometidos, siempre existe la posibilidad de comenzar nuevamente.

Cristian, Maximiliano y Reynaldo relataron cómo el acercamiento a la fe los ayudó a enfrentar las adicciones y recuperar la esperanza.

La ceremonia religiosa se realizó en la capilla del establecimiento penitenciario y tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando León XIV abrazó a cada uno de los tres internos después de escuchar sus historias. El encuentro dejó como mensaje central la importancia del perdón, la recuperación de los vínculos familiares y la posibilidad de construir un futuro diferente, incluso después de atravesar situaciones difíciles.