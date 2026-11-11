El vocero presidencial, Adrián Ravier, realizó este miércoles 11 de noviembre un balance de la visita del papa León XIV a la Argentina y calificó las jornadas como un acontecimiento histórico. Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, aseguró que más de 6 millones de personas participaron de los encuentros y las misas celebradas durante los cuatro días de actividades.

El funcionario destacó que las jornadas se desarrollaron en un clima de «paz, orden y concordia» y atribuyó el resultado al trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. También resaltó el despliegue de más de 52.000 efectivos de las fuerzas federales para garantizar la seguridad del Pontífice y los asistentes.

Sin embargo, ante las consultas periodísticas sobre la carpa VIP instalada durante la misa en Palermo y las contrataciones vinculadas con la organización, Ravier no respondió específicamente sobre el espacio reservado. En cambio, remitió a la plataforma oficial Compr.ar y sostuvo que allí se encuentra publicada la información sobre las compras y los servicios contratados.

El Gobierno destacó la convocatoria y el operativo de seguridad

Durante su exposición en Casa Rosada, Ravier sostuvo que la visita de León XIV fue una de las mayores movilizaciones de la historia argentina.

El vocero recordó que se trató de la primera visita de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina. También destacó la participación de millones de fieles en las distintas actividades realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Según el balance presentado por el Gobierno, más de 6 millones de personas participaron de los encuentros y celebraciones religiosas.

En materia de seguridad, Ravier destacó el trabajo de más de 52.000 integrantes de las fuerzas federales, entre ellos efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, junto con la custodia papal.

El funcionario también recordó la recepción que el presidente Javier Milei le brindó al Pontífice en la Casa Rosada y mencionó al papa Francisco, a quien definió como "el argentino más importante de nuestra historia".

Qué dijo Ravier sobre los mensajes del papa León XIV

Consultado sobre la interpretación que hizo el Gobierno de las homilías y los discursos del Pontífice, Ravier aseguró que fueron recibidos "con respeto y gratitud" y pidió evitar su utilización en disputas partidarias.

El vocero señaló que la administración de Javier Milei encuentra coincidencias entre sus lineamientos políticos y algunos de los principios mencionados durante la visita papal.

Entre ellos enumeró la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de limitar el poder político.

También se refirió a uno de los conceptos centrales de los mensajes papales: que la economía debe estar al servicio de las personas.

En ese sentido, defendió el programa económico implementado desde diciembre de 2023 y sostuvo que el equilibrio fiscal, monetario y cambiario tiene como consecuencia la reducción de la inflación.

Ravier afirmó que la disminución de los precios permitió reducir la pobreza, que pasó de superar el 50% a ubicarse en torno al 32%, y la indigencia, que habría descendido de aproximadamente el 20% al 7%.

El funcionario también atribuyó parte de esos resultados a las políticas de contención social del Ministerio de Capital Humano, aunque no presentó durante esa respuesta un detalle estadístico que permitiera identificar los períodos y las mediciones utilizados.

La polémica por la carpa VIP y los gastos de la visita

Uno de los momentos de mayor interés de la conferencia se produjo cuando los periodistas consultaron a Ravier sobre la carpa VIP instalada durante la misa del lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La pregunta también incluyó referencias a la organización del evento, la participación de invitados especiales y las contrataciones de servicios.

El funcionario no brindó una explicación sobre los criterios utilizados para distribuir los lugares dentro de los sectores preferenciales ni respondió directamente sobre la polémica por la carpa.

En cambio, señaló que las contrataciones se realizaron mediante la plataforma Compr.ar, en el marco del régimen de compras y contrataciones del Estado nacional.

La cuestión también había sido planteada por periodistas en relación con una contratación de seguridad privada por casi 8.790 millones de pesos, adjudicada a DF Entertainment, empresa que, según lo expuesto durante la conferencia, subcontrató servicios de una firma vinculada con la familia Menem.

Ravier sostuvo que la información sobre los procedimientos y los montos puede consultarse públicamente en la plataforma oficial. Argumentó que, una vez confirmada la visita papal, los tiempos disponibles no permitían completar un procedimiento de licitación convencional.

Sin embargo, la remisión a Compr.ar no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones administrativas, los criterios de selección de proveedores y los servicios efectivamente prestados.

¿Cuántos funcionarios fueron invitados a la misa del Papa?

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la cantidad y el perfil de las personas invitadas por el Poder Ejecutivo a las celebraciones.

Ravier mencionó que el Gobierno cursó invitaciones a integrantes del gabinete nacional, secretarios de Estado, la vicepresidenta, gobernadores, jueces de la Corte Suprema, diputados, senadores y autoridades de las Fuerzas Armadas y del área de Defensa.

La cifra de alrededor de 250 invitados también formó parte de las consultas sobre la organización de los sectores reservados.

La discusión sobre las invitaciones se produjo en medio de los cuestionamientos por la diferencia entre las condiciones de acceso de los fieles y los espacios preferenciales destinados a personalidades del ámbito político, empresarial y del espectáculo.