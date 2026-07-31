Santilli pidió que Villarruel renuncie tras sus críticas a Milei: “Que dé un paso al costado”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce de los cuestionamientos de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el presidente Javier Milei y le reclamó que deje su cargo si no coincide con el rumbo del Gobierno. “Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, afirmó.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario calificó como una “barbaridad” y un “disparate” los mensajes publicados por Villarruel en la red social X, donde expresó su “genuina preocupación” por el estado del Presidente y cuestionó sus dichos sobre supuestas persecuciones políticas.

La interna dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de los cuestionamientos de Villarruel al Presidente por sus publicaciones en redes sociales.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, había escrito la vicepresidenta, en respuesta a una publicación vinculada a la diputada oficialista Lilia Lemoine.

Villarruel también había cuestionado directamente a Milei al afirmar: “El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”, y pidió que se mostraran pruebas sobre las acusaciones difundidas en su contra.

Cruce dentro del oficialismo

Santilli sostuvo que las expresiones de la vicepresidenta representan “agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula” y afirmó que, en lugar de criticar al Gobierno, debería colaborar con la gestión. “En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó el jefe de Gabinete.

La tensión se profundizó luego de que Villarruel reaccionara a un reposteo presidencial de Lilia Lemoine, quien la había acusado de coordinar una supuesta maniobra contra el Gobierno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

Defensa de la reforma del Banco Central

Durante la entrevista, Santilli también defendió el proyecto de reforma del Banco Central presentado por el Ejecutivo y destacó que la iniciativa establece como objetivo principal preservar el valor de la moneda.

Según explicó, la propuesta prohíbe que el organismo emita dinero para financiar al Estado nacional, provincial o municipal. “Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas”, sostuvo.

El jefe de Gabinete además aseguró que el proyecto busca proteger la conducción del Banco Central frente a presiones políticas, al establecer que la remoción de su presidente requiera dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso.

“No aparece la palabra independencia del Banco Central porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron”, afirmó.

El “grillete fiscal” y críticas al kirchnerismo

Santilli también detalló otros puntos de la reforma, entre ellos la implementación de un “grillete fiscal” y un mecanismo de cierre temporal de la administración pública en caso de déficit sostenido.

El funcionario explicó que, si durante varios meses las cuentas públicas permanecen desequilibradas y el Congreso no logra corregir la situación, podrían suspenderse los salarios de funcionarios políticos, incluidos legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio Presidente. Quedarían exceptuados jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, salud y educación.

“Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, resumió.

Por último, Santilli respaldó las críticas de Milei contra la expresidenta Cristina Kirchner por la reforma de la carta orgánica del Banco Central realizada en 2012. “Eso es una estafa definitivamente”, afirmó, y sostuvo que Argentina acumuló una inflación del 169.000% desde la salida de la convertibilidad en 2001.