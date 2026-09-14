Las PASO podrían no desaparecer del calendario electoral, al menos no de la forma en que lo planteó originalmente el Gobierno. En el Senado empieza a tomar fuerza una alternativa intermedia: que las primarias sigan existiendo, pero de manera optativa. La propuesta ya tiene autores, nombre propio y respaldo de bloques aliados a la Casa Rosada.

El primero en dar el paso fue el senador libertario Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Convocó a ese cuerpo para retomar el debate de la Reforma Política impulsada por el Gobierno nacional. Al temario sumó dos proyectos nuevos: uno de Ficha Limpia, del PRO, y otro de PASO optativas, presentado por la senadora chubutense Edith Terenzi, de Despierta Chubut, espacio que responde al gobernador Ignacio Torres. El movimiento cumple con lo que había anticipado la senadora Patricia Bullrich en la sesión del 27 de agosto.

Qué cambiaría si las PASO dejan de ser obligatorias

La propuesta para que las PASO sean voluntarias

En su proyecto, Terenzi defendió con firmeza la continuidad de las primarias. "Frente a esa postura, reafirmamos la vigencia y necesidad de las primarias como una garantía de efectiva democracia dentro de la vida de los partidos políticos. Las PASO fueron concebidas para que la selección de candidatos no dependa exclusivamente de acuerdos cupulares o de la capacidad movilizadora de aparatos partidarios, sino de la voluntad soberana de la ciudadanía", sostuvo.

La senadora plantea modificar el régimen actual para que nadie esté obligado a votar en las primarias. Según explicó, esto apunta a aliviar el cansancio de la gente con tantas elecciones seguidas. "Al eliminar la obligatoriedad, se reduce el hastío social ante el calendario electoral y se garantiza que quienes concurran a las urnas lo hagan por un compromiso cívico real con el proceso de selección de candidatos", afirmó. Una idea similar ya había sido presentada antes por el senador Eduardo Vischi, de la UCR.

Qué impacto tendría en la participación electoral

El cambio central que propone la PASO optativa es la eliminación de la obligación de votar en las primarias. Esto podría reducir la participación electoral en esas instancias. Los sectores que apoyan la medida sostienen que quienes concurran lo harán por un compromiso cívico real. Los críticos advierten que la menor participación podría beneficiar a los aparatos partidarios más organizados y perjudicar a los espacios con menos estructura.

La propuesta busca también reducir el hastío social ante la acumulación de elecciones. En los últimos años, los argentinos votaron en PASO, generales y balotajes en ciclos consecutivos. La iniciativa apunta a que las primarias dejen de ser una instancia obligatoria y masiva para convertirse en una herramienta voluntaria para los partidos y los ciudadanos.

Ficha Limpia: la otra iniciativa que avanza

Junto con la PASO optativa, el Senado también incorporó el proyecto de Ficha Limpia de Martín Goerling Lara, titular del bloque PRO, junto a la senadora Andrea Cristina. La propuesta busca inhabilitar a personas con condenas firmes por delitos dolosos contra la administración pública, como fraude, cohecho, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito. Según el legislador, el objetivo es "garantizar la probidad en la función pública y resguardar la integridad del sistema democrático".

Qué pasa con la reforma política del Gobierno

El proyecto original de La Libertad Avanza, enviado por el Poder Ejecutivo, busca eliminar directamente las PASO, cambiar el financiamiento de los partidos, modificar la Boleta Única de Papel y exigir más votos y distritos para mantener la personería jurídica. Algo que podría afectar incluso a espacios aliados. Puertas adentro de LLA, sin embargo, habría margen para aceptar una suspensión de las primarias solo para 2027. Aunque rechazan de plano que el mecanismo quede como optativo de manera permanente.

El argumento oficial es el ahorro económico. En el Gobierno también reconocen un cálculo político: las primarias, obligatorias u optativas, ayudan a ordenar a la oposición después de una interna. Para avanzar, el oficialismo necesita una mayoría absoluta: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, según el artículo 77 de la Constitución Nacional. Por eso el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene reuniones semanales con gobernadores para negociar apoyos. A esto se suma la advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que esta semana pidió al Congreso definir cuanto antes cualquier reforma electoral, dada la cercanía de las elecciones de 2027.