La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) lanzó una convocatoria pública para incorporar nuevos integrantes al sistema de inteligencia argentino. La iniciativa forma parte del Concurso Público de Ingreso 2027 y permitirá que ciudadanos con estudios secundarios completos se postulen para comenzar su formación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y se realiza a través del sitio oficial del organismo, en side.gob.ar/carreras. La convocatoria está dirigida a argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan con las condiciones establecidas en el estatuto del personal de inteligencia y no estén alcanzados por incompatibilidades.

Los aspirantes deberán superar exámenes de conocimientos, evaluaciones físicas y psicológicas.

El proceso de selección contempla varias etapas eliminatorias. Los aspirantes deberán rendir un examen de conocimientos generales y luego atravesar evaluaciones físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. También tendrán que aprobar una prueba escrita de idoneidad vinculada con el perfil al que se postulan y participar de una entrevista ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE.

Las pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 y será necesario obtener al menos siete puntos para continuar. Además, las evaluaciones de aptitud tendrán resultados de “apto” o “no apto”. Una vez finalizadas las instancias, se elaborará un orden de mérito y el ingreso al curso dependerá de los resultados y de la cantidad de vacantes disponibles.

La formación tendrá dedicación exclusiva y los estudiantes recibirán un estipendio mensual no remunerativo.

Quienes superen el concurso accederán al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, que tendrá carácter obligatorio y requerirá dedicación exclusiva. Durante la formación recibirán un estipendio mensual no remunerativo, aunque la convocatoria no especifica el monto. Aprobar el proceso de selección tampoco garantiza la incorporación definitiva: esta dependerá del desempeño durante el curso y de los cupos disponibles.

La apertura del concurso fue formalizada mediante la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según lo establecido, el mecanismo busca ordenar el ingreso a la carrera profesional de inteligencia mediante evaluaciones y capacitación específica. La convocatoria se repetirá anualmente.