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Convocatoria nacional

La SIDE busca nuevos espías: cuáles son los requisitos y cómo anotarse para ingresar

Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre. El ingreso exige superar distintas pruebas de conocimientos, físicas y psicológicas. Quienes resulten seleccionados deberán realizar una formación intensiva en la Escuela Nacional de Inteligencia.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Miércoles, 04 de noviembre de 2026 a las 09:25
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La SIDE abrió una convocatoria pública para incorporar nuevos integrantes al sistema de inteligencia nacional.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) lanzó una convocatoria pública para incorporar nuevos integrantes al sistema de inteligencia argentino. La iniciativa forma parte del Concurso Público de Ingreso 2027 y permitirá que ciudadanos con estudios secundarios completos se postulen para comenzar su formación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre y se realiza a través del sitio oficial del organismo, en side.gob.ar/carreras. La convocatoria está dirigida a argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan con las condiciones establecidas en el estatuto del personal de inteligencia y no estén alcanzados por incompatibilidades.

Los aspirantes deberán superar exámenes de conocimientos, evaluaciones físicas y psicológicas.

El proceso de selección contempla varias etapas eliminatorias. Los aspirantes deberán rendir un examen de conocimientos generales y luego atravesar evaluaciones físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. También tendrán que aprobar una prueba escrita de idoneidad vinculada con el perfil al que se postulan y participar de una entrevista ante un tribunal integrado por tres funcionarios de la SIDE.

Las pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 y será necesario obtener al menos siete puntos para continuar. Además, las evaluaciones de aptitud tendrán resultados de “apto” o “no apto”. Una vez finalizadas las instancias, se elaborará un orden de mérito y el ingreso al curso dependerá de los resultados y de la cantidad de vacantes disponibles.

La formación tendrá dedicación exclusiva y los estudiantes recibirán un estipendio mensual no remunerativo.

Quienes superen el concurso accederán al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, que tendrá carácter obligatorio y requerirá dedicación exclusiva. Durante la formación recibirán un estipendio mensual no remunerativo, aunque la convocatoria no especifica el monto. Aprobar el proceso de selección tampoco garantiza la incorporación definitiva: esta dependerá del desempeño durante el curso y de los cupos disponibles.

La apertura del concurso fue formalizada mediante la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según lo establecido, el mecanismo busca ordenar el ingreso a la carrera profesional de inteligencia mediante evaluaciones y capacitación específica. La convocatoria se repetirá anualmente.

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