Sobrevivieron a 27 grados bajo cero: rescataron a cuatro mineros atrapados en el histórico temporal de Catamarca

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer más de tres noches aislados en la puna de Catamarca, donde quedaron atrapados por un temporal de nieve sin precedentes que provocó temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y acumuló varios metros de nieve en la zona del Salar del Hombre Muerto, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los operarios permanecieron inicialmente dentro de la camioneta en la que viajaban, pero cuando el vehículo quedó prácticamente sepultado por la nieve decidieron salir, encender un fuego y caminar para intentar conseguir señal con un teléfono satelital que tenía poca batería. Esa decisión resultó determinante para que los equipos de rescate lograran localizarlos durante el operativo.

El operativo reunió a rescatistas, mineros y vecinos para localizar a los operarios atrapados por el temporal histórico.

El rescate movilizó a unas 60 personas, entre bomberos, policías, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la empresa minera Río Tinto, operarios de firmas contratistas y vecinos de la zona.

Los cuatro hombres fueron encontrados en distintos puntos del área afectada y trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia, aunque todos evolucionan favorablemente. Uno de ellos presentaba un principio de congelamiento al momento de ser hallado.

Uno de los bomberos que participó del operativo calificó el desenlace como "un milagro", al describir las condiciones extremas que enfrentaron tanto los rescatistas como los trabajadores atrapados. El temporal provocó acumulaciones de nieve de hasta cuatro metros y fuertes ráfagas de viento que complicaron el acceso terrestre durante varios días.

Tras el rescate, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) reclamó que se investigue si los protocolos de seguridad se cumplieron correctamente, al sostener que existían alertas meteorológicas previas sobre la intensidad del temporal. La empresa Río Tinto cuenta con un plan de contingencia para condiciones climáticas extremas, aunque las autoridades señalaron que la magnitud del fenómeno superó las previsiones.