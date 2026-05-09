Luego de un mes y medio de relativa calma en los surtidores, el mercado de los combustibles vuelve a entrar en zona de definición. La petrolera estatal YPF mantendrá este lunes una reunión clave con las principales compañías del sector para resolver qué sucederá con los precios de la nafta y el gasoil tras el vencimiento del congelamiento parcial aplicado desde abril.

La medida había sido anunciada por el CEO y presidente de la empresa, Horacio Marín, quien confirmó a comienzos de abril que YPF absorbería durante 45 días las subas internacionales del petróleo sin trasladarlas al consumidor.

El plazo finalizará este viernes 15 de mayo y ahora crece la expectativa sobre una posible actualización en los surtidores de todo la Argentina.

¿Por qué YPF frenó el aumento de los combustibles?

Según había explicado Marín, el esquema implementado funcionó como un “buffer” o mecanismo de contención temporal para evitar que la volatilidad internacional impactara de inmediato en el bolsillo de los automovilistas. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor”, había señalado el titular de YPF al anunciar la medida.

La petrolera decidió no trasladar las variaciones del barril Brent, aunque sí quedaron liberadas otras variables que forman parte del precio final de los combustibles.

Cómo impactó la guerra entre EEUU e Irán en el precio del petróleo

Desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, a fines de febrero, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23%. La escalada estuvo directamente vinculada al salto del petróleo internacional. Tanto el Brent, referencia para Europa, como el WTI, utilizado en Estados Unidos, llegaron a subir más de un 50% en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente.

Sin embargo, en las últimas semanas el mercado mostró cierta desaceleración tras conocerse avances hacia un posible acuerdo de paz. En ese contexto, el WTI cayó hasta los 95 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió a valores cercanos a los 101 dólares.

Qué puede pasar con la nafta y el gasoil en Argentina

Esa es la pregunta del millón. Pese a la baja reciente del crudo, los valores internacionales continúan elevados y el mercado da por descontado que habrá algún tipo de ajuste en los surtidores argentinos.

La gran incógnita pasa ahora por la magnitud del incremento y si las petroleras optarán por aplicar una suba inmediata o escalonada para amortiguar el impacto sobre los consumidores.

En las próximas horas, la reunión entre YPF y las demás compañías del sector será determinante para conocer cuál será el nuevo escenario para la nafta y el gasoil en Argentina. Y de esa definición, cuánto impactará en el bolsillo de los que busquen llenar el tanque.