Un toro escapó de un camión en Santa Fe, embistió a tres personas y desató un operativo

Un toro que era trasladado en un camión jaula escapó en plena ciudad de Santa Fe, recorrió distintas calles y embistió a tres personas. La situación comenzó cerca de las 13 del jueves, cuando el vehículo circulaba por la zona de avenida Alem y Belgrano. Las personas heridas, entre ellas un ciclista, fueron trasladadas al Hospital José María Cullen y se encuentran fuera de peligro.

El animal cayó sobre el asfalto cuando el camión se detuvo ante un semáforo y una de las puertas del acoplado se abrió. Después comenzó a correr por el sector céntrico, mientras vecinos y automovilistas intentaban mantenerse alejados de su recorrido.

El toro atravesó el macrocentro y pasó por las inmediaciones del estadio del Club Atlético Unión. Luego continuó por avenida Freyre hasta llegar al Parque Garay, donde finalmente lograron detenerlo.

El toro recorrió varios sectores antes de ser capturado

La fuga obligó a desplegar un operativo para evitar nuevos incidentes. Personal policial realizó cortes de tránsito y siguió los movimientos del animal con patrulleros, mientras el recorrido mantenía en alerta a quienes circulaban por la zona.

La persecución se extendió durante más de tres horas. Pasadas las 16.30, un baqueano montado a caballo consiguió acercarse, enlazar al toro y capturarlo dentro del Parque Garay.

Los tres heridos recibieron atención médica en el Hospital José María Cullen. Según informaron desde el centro de salud a medios locales, ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

La situación terminó después de una tarde de tensión en las calles de Santa Fe. La captura del animal permitió normalizar el tránsito en el sector y evitar que continuara desplazándose por la ciudad.