El gremio docente rionegrino UnTER resolvió por unanimidad realizar esta semana un paro de 48 horas, y movilizarse el jueves 24 de septiembre, cuando la Legislatura provincial trate el proyecto del Gobierno que propone modificar la Ley Orgánica del IPROSS. La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz señaló que la decisión surge del Plenario de Secretarios Generales, en cumplimiento de lo definido por el último Congreso.

Desde UnTER exigieron transparencia en la administración de la obra social provincial, participación real de los trabajadores en la Junta de Administración y la garantía de un sistema solidario con prestaciones de calidad.

“Antes de hablar de libertad de elección necesitamos conocer la situación real del Instituto: aportes, ingresos, distribución de recursos, endeudamiento, prestaciones, cobertura de medicamentos e insumos y las razones del deterioro que venimos denunciando”, explicó Ortiz.

UnTER subrayó que denunciar las dificultades que atraviesa la obra social no significa abandonarla, sino defenderla y exigir que funcione. “El IPROSS tiene un carácter solidario y es una herramienta fundamental para los trabajadores estatales y sus familias”, remarcó.

La organización anticipó que este lunes también estará presente en las reuniones de comisión de la Legislatura, junto a otros sectores sindicales, para expresar su posición y ampliar la defensa en unidad. “No queremos que el IPROSS se vacíe. Queremos un IPROSS transparente, solidario, con cobertura de calidad”, concluyó.