El comienzo de octubre llega con una nueva tanda de aumentos que impactarán sobre distintos gastos de los hogares argentinos. Alquileres, transporte, combustibles, salud privada y servicios públicos tendrán modificaciones durante las próximas semanas.

Los incrementos se suman a los ajustes que ya se vienen aplicando durante el año y alcanzarán desde consumos cotidianos hasta contratos y tarifas.

El aumento que supera el 30%

Entre los distintos ajustes que entrarán en vigencia durante octubre, hay uno que puede alcanzar el 31,67%, de acuerdo con la modalidad de actualización correspondiente.

Se trata de los alquileres. En los contratos que todavía se actualizan bajo mecanismos vinculados al Índice de Contratos de Locación (ICL), octubre marca además un momento particular, ya que se cumplen tres años desde el fin del régimen establecido por la derogada ley de alquileres.

Para los contratos que se actualizan libremente, el porcentaje depende del plazo y del mecanismo acordado entre las partes.

En octubre, los ajustes según la periodicidad serán:

Trimestral: 6,72%.

Cuatrimestral: 9,83%.

Semestral: 17,04%.

Anual: 31,67%.

De esta manera, quienes tengan una actualización anual enfrentarán el mayor de los incrementos detallados para este rubro.

Viajar será más caro desde octubre

El transporte público también tendrá nuevos valores. Los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 3,6%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la suba será del 3,7%.

En la provincia de Buenos Aires, para las líneas 200 en adelante, los valores con SUBE serán:

Entre 0 y 3 kilómetros: $1.206,39 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $1.357,18 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.507,98 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.507,58.

En CABA, el boleto quedará en:

Hasta 3 kilómetros: $920,48 .

. Entre 3 y 6 kilómetros: $1.022,81 .

. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.101,59 .

. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.180,44.

El subte porteño también aumentará 3,7%. Con SUBE registrada, el pasaje pasará a costar $1.817, mientras que sin nominalizar tendrá un valor de $2.541,10. El premetro, en tanto, subirá a $635,95.

Peajes y combustibles también tendrán aumentos

Los peajes de jurisdicción porteña subirán 3,7% durante octubre.

Para vehículos livianos de dos ejes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno los valores serán de $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico.

En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas quedarán en $1.994,73 fuera de hora pico y $2.820,85 durante la hora pico.

En Alberti, los nuevos valores serán de $1.516,26 en hora no pico y $1.914,97 en hora pico.

Los combustibles también subirán durante octubre. La nafta y el gasoil tendrán un incremento producto de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

A ese ajuste podría sumarse el impacto del encarecimiento de los mercados energéticos a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Las prepagas volverán a ajustar las cuotas

Los afiliados a empresas de medicina prepaga también recibirán aumentos en octubre.

Las cuotas tendrán subas de entre 1,9% y 4,9%, dependiendo de la empresa, el plan contratado y la región del país.

El incremento se ubicará por encima de la variación general de los precios registrada durante los últimos meses.

Las facturas de servicios llegarán con nuevos valores

Los servicios públicos mantendrán sus esquemas de actualización mensual durante octubre.

Por eso, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos.

En el caso del agua y los desagües cloacales, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán una suba del 2,7%.

Se mantendrá el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo, además de los beneficios de Tarifa Social destinados a hogares vulnerables.

Qué pasará con los trenes

Los trenes metropolitanos tuvieron su último ajuste mensual a comienzos de septiembre. En ese momento, el boleto mínimo con SUBE registrada aumentó 14,29% y quedó en $480.

Para octubre, cualquier nuevo incremento deberá ser publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

Así, el décimo mes del año comienza con una nueva serie de actualizaciones que atraviesan varios de los gastos que forman parte del presupuesto mensual. El impacto será diferente según cada hogar, contrato, servicio o medio de transporte, pero la lista de aumentos vuelve a extenderse desde los primeros días del mes.