Este martes allanaron la casa de Nordelta del empresario teatral Javier Faroni, como parte de una investigación judicial por presunto lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien también autorizó operativos simultáneos en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en su predio de Ezeiza.

Faroni, quien tiene estrechos lazos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, intentó abandonar el país el día anterior, con destino a Uruguay, pero fue impedido por personal de Migraciones debido a una restricción de salida dictada por el mismo juez. Según fuentes de la Dirección de Migraciones, el empresario intentó abordar un vuelo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, pero al ser notificado de la prohibición, no fue arrestado, ya que no existía una orden de detención en su contra.

Durante los allanamientos, buscaron documentación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC, de la cual Faroni es titular. La investigación se centra en posibles maniobras de desvío de fondos y contratos sospechosos entre Faroni y la AFA. La Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, solicitó las medidas judiciales.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el empresario, además de sus vínculos con la industria teatral, fue diputado provincial bonaerense y tiene en su haber varios contratos millonarios que lo vinculan a la AFA. La investigación busca esclarecer cómo se manejaron los fondos de la entidad futbolística a través de su empresa y otros actores involucrados.

Faroni, quien es conocido en el ámbito teatral y político, fue un personaje clave en el mundo de la producción y, más recientemente, en la gestión de eventos relacionados con el fútbol. Los allanamientos de este martes buscan reunir pruebas que permitan esclarecer el posible desvío de fondos y lavado de dinero a través de sus actividades empresariales.