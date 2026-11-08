La vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó este domingo que el papa León XIV es consciente de las divisiones políticas y sociales que atraviesan la Argentina y sostuvo que el país necesita recuperar el diálogo entre sus dirigentes. Lo hizo después del discurso que el Pontífice pronunció ante representantes de distintos sectores políticos e institucionales en el Palacio Libertad.

Consultada sobre si había interpretado las palabras del Papa como una crítica al Gobierno de Javier Milei, Villarruel rechazó esa posibilidad. Consideró que el mensaje estuvo orientado a promover la convivencia y superar los enfrentamientos políticos.

No creo que haya tenido críticas, ha sido realmente un discurso acorde a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí", expresó la titular del Senado, en declaraciones que recoge la agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, la vicepresidenta dejó una frase que sintetizó su interpretación del escenario argentino: "Y por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos".

La declaración del Sumo Pontìfice tuvo una particular relevancia por el distanciamiento político que mantiene Villarruel con Milei y por las diferencias que atraviesan al oficialismo y a distintos sectores de la oposición.

Villarruel le hizo un reclamo al Gobierno por la defensa de la vida

Además de referirse al mensaje de León XIV, Villarruel aprovechó la presencia de la prensa para plantear una diferencia con la administración de Milei sobre uno de los compromisos ideológicos que acompañaron la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA).

La vicepresidenta reclamó que el oficialismo avance con la defensa de la vida desde la concepción, una postura que considera parte de la identidad política del espacio que llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

Hay que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado", afirmó.

Villarruel volvió así a marcar un posicionamiento propio dentro del Gobierno, en un momento en que sus diferencias con el Presidente ya forman parte del escenario político nacional.

El mensaje de León XIV en un país atravesado por la polarización

El encuentro en el Palacio Libertad reunió a representantes del Gobierno nacional, legisladores, gobernadores y referentes de distintos sectores institucionales. La convocatoria buscó ofrecer un espacio de encuentro en el marco de la visita del Papa. El llamado a la unidad adquiere una dimensión particular en la Argentina, donde la confrontación entre el oficialismo y la oposición atraviesa buena parte de la agenda pública. También expone las diferencias internas de la propia coalición gobernante.

En ese escenario, la interpretación de Villarruel tuvo un doble significado: por un lado, respaldó el mensaje de convivencia de León XIV y, por otro, utilizó esa convocatoria para expresar una posición sobre la situación política argentina.

La vicepresidenta no atribuyó al Papa una crítica directa a Milei. Su lectura fue que el Pontífice reconoció las dificultades que existen para construir acuerdos y recuperar los vínculos entre los argentinos.

Qué significa el reclamo de Villarruel al oficialismo

Las declaraciones de la vicepresidenta permiten identificar dos cuestiones que pueden tener repercusiones políticas.

La relación con Milei: Villarruel volvió a exhibir diferencias con el Presidente, aunque evitó convertir el mensaje papal en un cuestionamiento directo a su gestión.

La identidad de La Libertad Avanza: el reclamo por la defensa de la vida desde la concepción apunta a un compromiso que la vicepresidenta considera pendiente.

La relación con la Iglesia: el llamado de León XIV a la unidad ofrece un marco para discutir cuestiones sociales, institucionales y políticas sin reducirlas a una disputa partidaria.

Por ahora, no hubo en las declaraciones de Villarruel un anuncio de medidas concretas ni una propuesta legislativa asociada a ese reclamo. Su intervención fue una definición política sobre los compromisos del Gobierno y la necesidad de reconstruir el diálogo.

El escenario político después del encuentro

La intervención de Villarruel se produjo en una jornada en la que la visita de León XIV concentró la atención de las principales figuras institucionales del país.

El encuentro en el Palacio Libertad dejó una imagen de convivencia entre dirigentes que mantienen diferencias profundas. Sin embargo, la presencia conjunta no implica que esas tensiones hayan desaparecido.

La vicepresidenta aprovechó ese marco para instalar dos temas: la necesidad de recuperar la unidad nacional y la deuda que, a su entender, mantiene el Gobierno con quienes lo votaron respecto de la defensa de la vida desde la concepción. El alcance político de sus palabras dependerá de las respuestas que puedan surgir tanto desde la Casa Rosada como desde los distintos sectores que participaron de la convocatoria.