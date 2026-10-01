La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, defendió la industrialización y reclamó políticas públicas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla en Madrid, España. El encuentro reúne a representantes parlamentarios iberoamericanos y tiene entre sus principales ejes el impacto de la inteligencia artificial, los desafíos de las democracias, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

Villarruel puso el foco en los cambios que la inteligencia artificial puede producir en el mundo laboral. Durante su exposición sostuvo que la discusión no debe limitarse al aspecto tecnológico y planteó que el trabajador debe ocupar un lugar central en el proceso de innovación.

“El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana”, afirmó. También señaló que el desarrollo, la producción y el trabajo son, a su entender, pilares de Iberoamérica.

La vicepresidenta planteó además que los Estados y los Parlamentos deberían impulsar programas destinados a las PyMEs. Según sostuvo, estas empresas tienen un papel central en la generación de empleo y necesitan acompañamiento frente a la transformación tecnológica.

Villarruel puso el empleo en el centro de su planteo

En su intervención, Villarruel vinculó la transformación tecnológica con el futuro del trabajo. Advirtió que una reconversión sin políticas de acompañamiento podría profundizar las diferencias en el acceso a los beneficios de la tecnología.

La presidenta del Senado también reclamó “políticas públicas serias” orientadas a la industrialización y al arraigo federal. En materia laboral, rechazó que las respuestas frente a la falta de empleo se concentren únicamente en transferencias económicas y sostuvo que el trabajo debe ocupar un lugar central en la política económica.

Estas definiciones marcaron una posición diferente de algunas de las líneas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, especialmente en relación con el papel del Estado frente a la innovación tecnológica, las PyMEs y la actividad productiva. Otros medios nacionales describieron esas diferencias a partir de los planteos realizados por Villarruel en Madrid.

El foro comenzó este jueves 1 de octubre en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España y continuará hasta el viernes 2. La agenda contempla sesiones de trabajo sobre inteligencia artificial y adaptación de los Parlamentos, democracia, igualdad de género y cooperación parlamentaria.

La vicepresidenta sumó reuniones con parlamentarios

Durante su estadía en Madrid, Villarruel también desarrolló una agenda bilateral con representantes de otros países. El miércoles mantuvo un encuentro con el diputado nacional de Paraguay por el departamento de Boquerón, Francisco Petersen Veiluva.

También se reunió con autoridades parlamentarias de Chile: la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand Zavala.

Este jueves agregó una reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. La agenda internacional de la vicepresidenta se desarrolla mientras el presidente Javier Milei cumple actividades oficiales en París.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano tendrá su sesión plenaria este viernes, cuando se presenten las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo. El encuentro finalizará con la adopción de las conclusiones del foro, que reúne a representantes de los parlamentos de los países de la comunidad iberoamericana.