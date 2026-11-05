Visita de León XIV: suspenden las clases presenciales en 17 escuelas porteñas por el operativo de seguridad

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina comenzará a modificar la actividad cotidiana de distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación porteño resolvió suspender este viernes 6 de noviembre las clases presenciales en 17 establecimientos educativos ubicados dentro del perímetro alcanzado por vallados y restricciones de circulación.

La decisión comprende instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y especial y responde a las dificultades previstas para el desplazamiento peatonal y vehicular dentro de la zona afectada por el dispositivo.

Según informaron las autoridades, la medida busca preservar la seguridad de alumnos, docentes, equipos directivos y personal no docente frente a las restricciones que comenzarán a implementarse como parte de los preparativos para la llegada del pontífice.

La suspensión no alcanza al conjunto del sistema educativo porteño. Las escuelas ubicadas fuera de los perímetros establecidos desarrollarán sus actividades con normalidad.

Las 17 escuelas sin clases presenciales este viernes

Los establecimientos alcanzados por la medida son:

Mi Jardín: Av. Luis María Campos 1314.

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898.

Colegio del Arce (Nivel Secundario): Jorge Newbery 1953.

Colegio del Arce (Niveles Inicial y Primario): Arce 334.

Escuela N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina y Jardín de Infantes Nucleado A: Arce 611.

Jardín Maternal N.º 10 D.E. 9 Manuel Belgrano: Tte. Benjamín Matienzo 1880.

Instituto Hogar San Benito: Arce 322.

Colegio Rey Fahd: Cerviño 4851.

CENTES N.º 2 D.E. 9: Juan Francisco Seguí 3755.

Cursos Especiales (Sede Lafinur): Lafinur 3331.

Asociación Comunidad Israelita Sefardí Argentina: Juan María Gutiérrez 3972.

Instituto Ambrosio Tognoni y Escuela San Andrés: Av. Santa Fe 4320.

Escuela Primaria N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4903.

Jardín de Infantes Común N.º 2 D.E. 9 Granaderos de San Martín: Av. del Libertador 4953.

Escuela Primaria N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación: Av. del Libertador 4777.

Jardín de Infantes Integral N.º 5 D.E. 9: Av. del Libertador 4777.

Escuela Técnica de Jardinería Cristóbal María Hicken D.E. 9: Av. Gral. Las Heras 4078.

Tres escuelas formarán parte del operativo

Además de la suspensión de la presencialidad, tres de los edificios educativos serán incorporados a la infraestructura prevista para el despliegue.

Se trata de la Escuela N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, la Escuela N.º 5 D.E. 9 Honorable Congreso de la Nación y la Escuela Primaria Común N.º 8 D.E. 9 Armenia Argentina.

Según la información oficial, estos establecimientos contarán con custodia policial permanente durante las 24 horas y algunos de sus espacios comunes serán utilizados para guardar pertenencias y permitir pausas temporarias del personal voluntario que participará de las tareas de asistencia.

Las modificaciones forman parte del amplio dispositivo que se prepara en Buenos Aires antes de la llegada de León XIV, prevista para el domingo 8 de noviembre.