La 18ª edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción cerró con un balance más que positivo en Chos Malal, luego de convocar a más de 30 mil personas durante las tres jornadas. La celebración superó las expectativas del municipio y volvió a posicionarse como uno de los principales eventos del norte neuquino, con un fuerte impacto turístico, comercial y cultural.

El intendente Nicolás Albarracín destacó la convocatoria y el movimiento que generó la fiesta tanto dentro como fuera del predio. Durante el viernes ingresaron más de 10 mil personas y el sábado la concurrencia rondó los 9 mil visitantes. Además, hubo alrededor de 20 artesanos y emprendedores, 35 stands y 37 espacios gastronómicos.

La Fiesta del Chivito volvió a poner en escena las tradiciones, la música y la identidad cultural de Chos Malal y la región.

Uno de los principales indicadores del éxito fue la ocupación hotelera, que alcanzó el 100% en Chos Malal y localidades cercanas. El movimiento también se reflejó en comercios, alojamientos, emprendimientos gastronómicos y distintos servicios que se vieron beneficiados por la llegada de turistas. «Colmó nuestras expectativas, porque son muchos días de trabajo», expresó el jefe comunal al realizar el balance.

La gastronomía volvió a ser uno de los grandes atractivos, con la globa de los asadores como punto de encuentro para miles de visitantes. Durante las tres jornadas se cocinaron 150 chivos, mientras que la propuesta también incluyó estofados, empanadas y otros platos elaborados con carne caprina, un producto emblemático de la región y reconocido por su denominación de origen.

La celebración reunió a visitantes de distintos puntos del país y tuvo ocupación plena en los alojamientos de la ciudad y localidades cercanas.

Además de la convocatoria y el impacto económico, Albarracín resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones del norte neuquino, con especial énfasis en la recuperación de espacios para las cantoras regionales. El intendente sostuvo que la inversión en el evento busca beneficiar a toda la comunidad y fortalecer la economía circular, en una celebración que representa la identidad, la cultura y las raíces de Chos Malal.