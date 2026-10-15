Crece la expectativa por la visita del Papa León XVI a Argentina y a pesar de su delicado estado de salud los preparativos no se han detenido en el país ya que no hay ninguna orden desde el Vaticano de cancelar o reprogramar el viaje.

Analí Potes Mungai forma parte del equipo de trabajo de ceremonial y protocolo, junto con seis profesionales recibidas en 2025 en la Universidad Católica de Cuyo. Las mismas colaboran ad honorem con la Conferencia Episcopal Argentina para organizar el protocolo de la visita del Papa.

Potes explicó en La Segunda Mañana por AM550 que en estos casos de una visita de tal magnitud hay protocolos muy específicos. Esto ya se experimentó en el país durante las dos visitas anteriores del Vaticano, donde se marcaron todos los parámetros que tienen que ver con el protocolo ceremonial eclesiástico.

Desde el grupo se están preparando con anticipación para todo lo que conlleva el protocolo para recibir al Papa León XIV el próximo noviembre en Argentina.

Analí adelantó que ellos conocen la misma agenda que ya ha sido difundida públicamente. "Va a llegar el día 8 por la tarde, proveniente de Uruguay, y va a estar en nuestra República Argentina el día 8 por la tarde, 9, 10 y el 11 después del mediodía, y de la misa que se va a realizar en la ciudad de Luján ya se va a Ezeiza y de ahí toma el vuelo a Perú", detalló.

Qué se sabe sobre posibles modificaciones en la visita

En cuanto a la cirugía del Papa y su evolución médica, lo cual mantiene en vilo a todo el país, indicó que por ahora siguen los preparativos normalmente y desde el Vaticano no hay ninguna novedad.

"Supongo que esperarán la semana de internación para modificar o aplazar la visita, eso no lo sé, ni creo que lo sepa nadie de nosotros, por lo menos. Estamos esperando y expectantes a cómo evoluciona su salud, que es lo más importante, y bueno, a partir de allí ver cómo sigue la organización. Pero en principio te diría que todo sigue por ahora igual", adelantó sobre una posible reprogramación de la visita.

"Nosotros seguimos trabajando como trabajamos la semana pasada, estamos manteniendo reuniones, distintos tipos de reuniones, para avanzar en los preparativos más finos, digamos. Si bien ya sabemos dónde va a ir, cada uno de los eventos tiene una planificación y se va trabajando sobre cada uno de ellos, pero por ahora no hay ninguna novedad", indicó Potes.

Potes también se refirió al protocolo y explicó que hay requerimientos que aún siguen ajustándose ya que eso lo define la conferencia episcopal, con coordinación del Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Inscripción previa para contacto visual con el Papa

El grupo de protocolo y ceremonia se encarga específicamente de "la planificación de lo que involucra al ceremonial de esos lugares, de esas ceremonias que se van a dar lugar en esos días. Pero la coordinación la hace la conferencia episcopal y nosotros somos un grupo de apoyo de la conferencia".

Además aclaró que son un grupo ad honorem que ofrecen su colaboración para esta visita histórica, pero que desde el equipo no se decide nada sobre la organización.

Potes recomendó a todos los que quieran participar de lo que será la visita del Papa que se inscriban previamente en la conferencia episcopal para ver los eventos de cerca, ya que es un requerimiento del Vaticano.

"Esperemos que la visita se desarrolle con normalidad, esperemos que él pase un lindo momento junto a los fieles argentinos y a todos los que nos visiten, y bueno, vamos a hacer todo lo posible desde nuestro lugar pequeño, para que esa visita se desarrolle con normalidad y esté todo bien", finalizó.

La entrevista completa