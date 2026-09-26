San Martín de los Andes volverá a tener un stand propio en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026. La ciudad compartirá ese espacio con Villa La Angostura y Villa Traful para promocionar la Ruta de los Siete Lagos y mostrar la oferta turística del sur de Neuquén.

La FIT comenzará este sábado 26 de septiembre y continuará hasta el martes 29 en el predio de La Rural, en Palermo, Buenos Aires. La edición número 30 reunirá a destinos, empresas, operadores, agencias y público general, con una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados y una proyección de más de 150.000 visitantes.

Para San Martín de los Andes, la participación tendrá un significado particular. La ciudad llevaba alrededor de tres años sin contar con un espacio propio en la feria. “Volvemos a esta feria después de unos tres años sin participar con stand propio”, explicó Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes, en diálogo con Noticiero Central por 24/7 Canal de Noticias.

San Martín de los Andes comparte la promoción con otros destinos

La propuesta se organizó junto con Villa La Angostura y Villa Traful, con el respaldo del Gobierno de la provincia de Neuquén. El espacio fue contratado y desarrollado por los entes mixtos público-privados de las tres localidades: el Ensatur de San Martín de los Andes, el Enviatur de Villa La Angostura y representantes del sector privado de Traful.

Apaolaza explicó que la presencia tendrá dos frentes. Por un lado, los destinos estarán dentro del espacio que Neuquén tendrá en el stand de Patagonia Argentina. Por otro, contarán con una superficie propia identificada con la marca internacional Ruta de los Siete Lagos.

a propuesta buscará que el visitante tenga una experiencia más directa con los destinos.

“Cada uno tiene su isla. Entonces vamos con informantes, folletería y merchandising al stand de Neuquén, pero junto con Villa La Angostura y Villa Traful contratamos un espacio”, detalló el funcionario.

La propuesta buscará que el visitante tenga una experiencia más directa con los destinos. El secretario de Turismo adelantó que habrá gastronomía regional, chocolates, cervezas, ahumados, cocina en vivo, trivias y realidad virtual.

“Llevamos un montón de experiencias para que la gente pueda recordarnos al momento de planificar sus vacaciones”, señaló Apaolaza.

La tecnología tendrá un lugar dentro de esa estrategia. Una de las propuestas permitirá recorrer virtualmente San Martín de los Andes y acercar al público de la FIT a los paisajes y atractivos de la ciudad.

El objetivo no será solamente entregar información. La organización busca que el público pueda conocer sabores, actividades y propuestas que luego encuentre en los destinos de la cordillera neuquina.

Los prestadores buscarán nuevos negocios en Buenos Aires

La participación también tendrá un componente comercial. Prestadores privados de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful viajarán a Buenos Aires para mantener reuniones con operadores mayoristas y otros actores del mercado turístico.

Apaolaza destacó que el sector público trabaja en la promoción y en las condiciones necesarias para preparar la oferta, pero señaló que los prestadores privados son quienes finalmente concretan los servicios que utilizan los visitantes.

“Es el privado realmente quien genera el movimiento turístico mediante sus servicios”, afirmó. Por eso consideró fundamental que los empresarios tengan contacto directo con operadores y potenciales clientes durante la feria.

El espacio permitirá organizar rondas de negocios y reuniones. Varios prestadores se inscribieron para utilizar el stand durante las jornadas profesionales del lunes y martes.

La participación reunirá a un grupo numeroso de representantes de las tres localidades. “Se han sumado prestadores de San Martín de los Andes, de Villa La Angostura y de Traful”, indicó Apaolaza.

San Martín de los Andes llega a esta instancia con una amplia estructura turística. Según explicó el secretario, la ciudad concentra la mayor cantidad de prestadores habilitados de la provincia de Neuquén en distintos rubros, además de una importante oferta de alojamiento.

La lista incluye guías de pesca, agentes de viaje, prestadores de mountain bike, guías de montaña y trekking y operadores de kayak, entre otras actividades. Villa La Angostura también cuenta con una oferta amplia, mientras que Villa Traful participa con una estructura más pequeña, acorde con su escala.

“Traful es el que menos cantidad tiene, obviamente por una cuestión de escala”, explicó Apaolaza. Aun así, el destino tendrá representantes de hotelería, gastronomía y agencias de viajes.

La capacitación será otro de los aspectos que sostienen la oferta de los tres destinos. Los prestadores trabajan junto con el Ministerio de Turismo de Neuquén y NeuquénTur y participan de cursos y webinars destinados a mejorar la preparación del sector.

Para Apaolaza, esa formación forma parte de una oferta que ya tiene reconocimiento dentro y fuera del país. “Toda la zona de los lagos del sur es muy reconocida por la capacidad y la calidez del servicio que tiene”, sostuvo.

La presencia de la Ruta de los Siete Lagos se extenderá durante los cuatro días de la FIT. El sábado y el domingo estarán concentrados en las actividades destinadas al público general, mientras que lunes y martes tendrán mayor peso las reuniones profesionales y los contactos comerciales.

El regreso de San Martín de los Andes a un espacio propio permitirá así mostrar una oferta que combina naturaleza, gastronomía, actividades de aventura y servicios turísticos. Al mismo tiempo, la participación junto con Villa La Angostura y Villa Traful buscará fortalecer la promoción conjunta de uno de los principales corredores turísticos del sur neuquino.

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