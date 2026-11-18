La presencia de jabalíes continúa extendiéndose en la región cordillerana y genera preocupación por su aparición cada vez más cerca de sectores urbanos. En los últimos días, una piara fue observada en Junín de los Andes, mientras que también se registraron avistamientos en San Martín de los Andes y Bariloche, especialmente en barrios del sector este de esta última ciudad.

El jabalí es considerado una especie exótica invasora debido al impacto que provoca en los ecosistemas. Su presencia puede afectar la flora y la fauna nativa, alterar los ambientes naturales y favorecer la transmisión de enfermedades. Además, su capacidad de adaptación y reproducción facilita su expansión por distintos sectores de la Patagonia.

Ante la presencia de jabalíes en zonas habitadas, se aconseja no intervenir y dar aviso a las autoridades.

La aparición de estos animales en áreas cercanas a viviendas también representa un riesgo ante posibles encuentros con vecinos y mascotas. Por eso, una de las principales recomendaciones es no acercarse ni intentar alimentarlos, perseguirlos o acorralarlos. También se aconseja mantener a los perros alejados y siempre con correa, especialmente cuando se trata de ejemplares acompañados por sus crías, ya que pueden reaccionar de manera defensiva.

En caso de encontrarse con un jabalí, se recomienda retroceder lentamente, evitar movimientos que puedan interpretarse como una amenaza y dejarle una vía de escape. Si el animal aparece en una zona habitada, es importante dar aviso a las autoridades para que puedan intervenir.

La expansión de esta especie representa un desafío para las localidades cordilleranas y plantea la necesidad de reforzar las tareas de prevención, monitoreo y concientización. Los recientes avistamientos en distintas ciudades de la región ponen el foco en la convivencia con una especie que puede generar consecuencias tanto ambientales como para la seguridad de la población.