El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la creación de un servicio público de cremación de "animales no humanos", una iniciativa que busca ofrecer a los vecinos una alternativa accesible y ambientalmente adecuada para disponer de los restos de sus mascotas.

El proyecto fue presentado por el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y contempla que puedan utilizar la prestación tanto los vecinos que acrediten ser responsables de animales fallecidos como las organizaciones dedicadas a la protección y el cuidado de animales domésticos.

Aunque la iniciativa ya recibió aprobación legislativa, el servicio todavía no está en funcionamiento. El próximo paso será analizar su impacto presupuestario y determinar qué recursos serán necesarios para implementarlo.

Quiénes podrán acceder al servicio de cremación

La propuesta contempla dos grupos de posibles beneficiarios:

Vecinos de Neuquén capital: deberán acreditar que eran responsables del animal fallecido.

Organizaciones y asociaciones civiles: podrán acceder aquellas entidades dedicadas a la protección y el cuidado de animales domésticos que desarrollen sus actividades en la ciudad.

El objetivo es incorporar una prestación pública que facilite el tratamiento final de los restos de animales de compañía y amplíe las alternativas disponibles para sus responsables.

Qué falta para que funcione la cremación pública de mascotas

La aprobación del Concejo Deliberante representa un avance legislativo, pero no significa que los vecinos puedan solicitar inmediatamente el servicio.

La iniciativa deberá atravesar una instancia de evaluación presupuestaria, en la que se determinarán los costos, los recursos y las condiciones necesarias para poner en marcha la prestación.

Entre los aspectos que deberán definirse para su implementación se encuentran la infraestructura, el equipamiento, el personal y el procedimiento para recibir y tratar los restos de los animales.

Estos puntos serán determinantes para establecer cómo funcionará el servicio y cuándo podrá comenzar a utilizarse.

Qué aspectos deberán definirse antes de la implementación

Para que la prestación pueda concretarse, todavía será necesario conocer algunos detalles operativos:

Costo para los vecinos: si será gratuito o tendrá una tarifa, y cómo se determinará.

Modalidad de atención: dónde se recibirán los animales fallecidos y cómo se solicitará el servicio.

Tipo de cremación: si se ofrecerá un procedimiento individual, colectivo o ambas modalidades.

Destino de las cenizas: si podrán ser entregadas a los responsables de las mascotas.

Capacidad operativa: qué instalaciones, equipamiento y personal necesitará el municipio.

Criterios ambientales: qué protocolos se aplicarán para garantizar un tratamiento adecuado de los restos.

Estas definiciones permitirán conocer el alcance real de la iniciativa y las condiciones en las que podrán acceder los vecinos y las asociaciones civiles.

Qué pasará ahora con el proyecto

La creación del servicio público de cremación de animales no humanos ya fue aprobada por el Concejo Deliberante de Neuquén. Sin embargo, su puesta en funcionamiento dependerá de la evaluación presupuestaria y de las decisiones administrativas necesarias para concretar la propuesta.

Por el momento, no hay una fecha de inicio confirmada ni información sobre tarifas, lugares de recepción o modalidades de cremación.

La próxima etapa será determinar cuánto costará implementar la prestación y qué recursos deberá destinar el municipio para garantizar su funcionamiento.

Una nueva prestación dentro de las políticas de bienestar animal

La iniciativa se suma a otras acciones vinculadas con el cuidado y la protección de animales que se desarrollan en la capital neuquina.

Como antecedente, la Municipalidad de Neuquén sostiene programas de castración, vacunación, desparasitación y adopción responsable. En abril de 2025, una publicación de Mejor Informado consignó que la ciudad había superado las 110.000 castraciones durante la gestión municipal.

También existen antecedentes de participación de organizaciones proteccionistas en tareas de rescate, recuperación y adopción de animales. Algunas agrupaciones sostienen estas actividades mediante donaciones y aportes particulares, como ocurre con los grupos de rescate que trabajan en la ciudad.

En ese contexto, la cremación pública incorporaría una dimensión diferente a las políticas de bienestar animal: el tratamiento de los restos de las mascotas después de su fallecimiento.