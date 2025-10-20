El 90% de los neuquinos opta por la cremación: el cementerio municipal incorporó cambios

El cementerio de la ciudad de Neuquén está afrontando una serie de cambios y modificaciones, que buscan modernizarlo y centrarse en una tendencia que crece: cremar a los que buscan en él su descanso final.

“Tenemos casi un 90% de los ingresos que van con destino a cremación, entonces hay que dar respuesta a la población”, explicó Leticia Vázquez Torres, la directora del cementerio central de Neuquén, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550.

Ante esa demanda, el municipio incorporó un tercer horno crematorio hace dos años, que se sumó a los dos existentes para agilizar los tiempos y garantizar el servicio.

Vázquez Torres atribuyó este cambio a una cuestión cultural y económica: “La gente ya no quiere quedarse con una deuda en el cementerio, no quiere hacerse cargo de tener un familiar y tener que pagar acá. Entonces se resuelve de esa manera”, sostuvo.

Refacciones y mejoras sustentables

En paralelo, la gestión del intendente Mariano Gaido lleva adelante un plan integral de refacciones en el cementerio central. Según explicó la directora, los trabajos incluyen la reparación de los frentes de nichos, la incorporación de iluminación con paneles solares y un proyecto de parquización con sistema de riego por aspersión.

“Es una inversión del municipio para dejar el cementerio en mejores condiciones de las que nos encontrábamos. Era un espacio al que durante mucho tiempo no se le había hecho nada”, destacó. El objetivo, dijo, es que las familias “puedan encontrarse con un lugar más agradable, más allá de la situación particular por la que se acercan”.

Proyección y nuevos espacios

La funcionaria adelantó además que el cementerio Progreso cuenta con menor disponibilidad de espacio en tierra, pero que el municipio ya tiene reservado un terreno en la zona de la meseta, con cerramiento incluido, para la construcción de un tercer cementerio. “Está en el límite con Centenario, en el sector de Yerba Mate y Algodón de Azúcar”, detalló.

Las obras actuales en el cementerio central, en tanto, finalizarán en un mes y medio. Luego los trabajos continuarán en el predio del Progreso, donde también se prevé reforzar el cerramiento y la seguridad.

