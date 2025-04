Día del animal no humano: “No es para celebrar sino para concientizar”

“El Día del animal no humano no es de festejo, es de conmemoración, para concientizar, para ser la voz de quienes no tienen voz”, expresó Andrea Ferracioli, subsecretaria de Ciudad Saludable de Neuquén.

La funcionaria destacó que se recuerda el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, quien en 1885 fue elegido presidente de la Sociedad Protectora de Animales, y fue el sucesor de su tío Domingo F. Sarmiento en ese cargo, el que desempeñó hasta su fallecimiento. Además fue uno de los principales precursores de la Ley Nacional de Protección de Animales N° 2.786, más conocida como la Ley Sarmiento, promulgada finalmente el 25 de julio de 1891.

Ferracioli señaló que el municipio de Neuquén viene trabajando en forma muy dedicada por los animales. Sostuvo que la aplicación AMVOZ, herramienta clave para denunciar delitos contra animales no humanos en toda la provincia.

“Se hicieron 1034 denuncias, estamos capacitando a los municipios del interior para que ellos también puedan involucrarse”, mencionó.

La funcionaria dijo que en la gestión del intendente Mariano Gaido se han realizado 531 oficios, 86 allanamientos. También 18 necropsias que son autopsias de animales asesinados por personas.

“Hemos salvado muchos animales también tenemos la línea 147 que realiza las denuncias por cuidado irresponsable. Se han realizado más de 3858 intervenciones”, expresó.

La funcionaria también dijo que se trabaja mucho en la castración para que no haya animales no deseados. “Tenemos 8 quirófanos en toda la ciudad y se han hecho más de 110 mil castraciones en estos años”, detalló.

“Hay una política municipal que puso a los animales como conciudadanos de esta comunicad”, remarcó.