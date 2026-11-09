Un auto eléctrico construido por estudiantes de la EPET 13 de Chos Malal compitió en un desafío nacional

La EPET N.º 13 de Chos Malal tuvo una destacada participación en el Desafío ECO YPF 2026, una competencia nacional de vehículos eléctricos diseñados y construidos por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. El equipo neuquino alcanzó el puesto 94 en la clasificación general, entre un total de 160 autos participantes.

El certamen se desarrolló en Junín, provincia de Buenos Aires, y reunió a instituciones educativas de distintos puntos de Argentina. La ubicación final de cada equipo se determinó mediante la sumatoria de los puntos obtenidos durante las cinco carreras disputadas.

El vehículo eléctrico construido por el equipo neuquino compitió junto a otros 159 autos de escuelas técnicas de todo el país.

Más allá del resultado, la participación representó una importante experiencia de formación para los estudiantes y docentes de la institución, quienes tuvieron la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas y talleres. La competencia exige combinar saberes técnicos, creatividad, capacidad para resolver problemas y organización.

El Desafío ECO YPF también promueve valores como la perseverancia, la disciplina, la solidaridad y el compañerismo. En ese sentido, el trabajo colectivo fue uno de los aspectos destacados de la experiencia, que demandó horas de preparación, ensayos y esfuerzo para llegar a competir en un escenario nacional.

La participación nacional fue motivo de orgullo para la comunidad educativa de Chos Malal y para todo el norte neuquino.

Desde la comunidad educativa destacaron el orgullo de haber representado a Chos Malal y al norte neuquino frente a escuelas técnicas de todo el país. Además, reconocieron el acompañamiento de los docentes, equipos directivos, familias e instituciones que hicieron posible la participación.

De esta manera, la EPET N.º 13 sumó una nueva experiencia a su trayectoria institucional y llevó el nombre de Chos Malal a una competencia que pone en valor la educación técnica argentina. El puesto 94 entre 160 participantes fue parte del resultado, pero el aprendizaje y la experiencia adquirida representan uno de los principales logros del equipo.